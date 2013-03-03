www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 68.64 р. 100 JPY: 61.58 р.
EUR: 79.77 р. 10 CNY: 10.02 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Выборы
Распечатать

Михаил Прохоров: У нас уже есть свои мэры

03 Марта 2013, 21:03 | В России

Лидер партии "Гражданская платформа" Михаил Прохоров в канун первой годовщины президентских выборов выделил три главных итога политического года.

Год назад на выборах президента России 4 марта Прохоров занял третье место. За него проголосовали почти 8% избирателей. Летом прошлого года Прохоров заявил о создании партии "Гражданская платформа", она была зарегистрирована Минюстом РФ в июне 2012 года.

Первым главным итогом, по мнению политика, стало появление его партии как "единственной реальной альтернативы власти".

"Мы создали крепкую команду единомышленников и региональные отделения по всей России. У нас уже есть свои мэры, депутаты законодательных собраний и, я уверен, таких людей под флагом "Гражданской платформы" будет все больше", — написал в воскресенье Прохоров в своем блоге в "Живом Журнале".

Вторым итогом года, по мнению миллиардера и лидера "Гражданской платформы", стало "превращение российского парламента в единую партию".

"Дума окончательно дисквалифицировала себя как собрание представителей интересов разных избирателей. Последние полгода она выразила невероятное для нашей многопартийной системы единодушие по большинству законопроектов. Начало обещанной политической реформы натолкнулось на резкое сопротивление части правящей верхушки, что привело к принятию града "запретительных законов", апофеозом которого стал антигуманный "закон Димы Яковлева", — отмечает политик.

"Закон Димы Яковлева" ввел запрет на усыновление американцами российских детей. Закон назван в память о погибшем в Вирджинии двухлетнем российском мальчике, которого приемный отец-американец запер на солнцепеке в автомобиле, а также в память о всех маленьких россиянах, погибших и пострадавших от рук приемных родителей в США. Российские власти, комментируя запрет, призвали улучшить ситуацию с усыновлением в самой России, чтобы сироты могли находить приемных родителей внутри страны.

Третьим итогом Прохоров считает то, что Владимир Путин как вновь избранный президент, по мнению оппозиционера, утратил роль инициатора и лидера в общественных процессах.

"В прошедшие 12 месяцев он выступал в роли не ведущего, а догоняющего гражданское общество. Законодателем политического тренда было именно гражданское общество — отсюда и возвращение губернаторских выборов и выборов по одномандатным округам, и упрощение регистрации партий, и попытки бороться с коррупцией", — отметил миллиардер.

Прохоров отмечает, что его партия сейчас не только готовится успешно выступить на весенних и осенних региональных выборах, но и работает над проектом развития страны, пишет РИА Новости.

Автор: РИА "Новости"
Теги: Михаил Прохоров  Гражданская платформа  выборы  Владимир Путин 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Псевдоним21:49, 03.03.2013#

    СРЕДНЯЯ зарплата в России-это когда один человек получает 2 000 000, а 100 других по 8 000руб. тогда в среднем они все получают по 27 000руб!а теперь простым русским языком:у пети 10 яблок, а у васи 0 но в среднем у них по 5 яблок. чиновники едят мясо , а мы капусту но!, всреднем мы едим голубци. жена директора колхоза глаша спит со всеми, а доярка маша не даёт никому, но всреднем они обе [***]. . . . и. занимательная математика!

  • Псевдоним22:38, 03.03.2013#

    А я за это Д. . голосовал. Либо ошибся, либо тоже Д. . .

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru