Михаил Прохоров: У нас уже есть свои мэры

Лидер партии "Гражданская платформа" Михаил Прохоров в канун первой годовщины президентских выборов выделил три главных итога политического года.

Год назад на выборах президента России 4 марта Прохоров занял третье место. За него проголосовали почти 8% избирателей. Летом прошлого года Прохоров заявил о создании партии "Гражданская платформа", она была зарегистрирована Минюстом РФ в июне 2012 года.

Первым главным итогом, по мнению политика, стало появление его партии как "единственной реальной альтернативы власти".

"Мы создали крепкую команду единомышленников и региональные отделения по всей России. У нас уже есть свои мэры, депутаты законодательных собраний и, я уверен, таких людей под флагом "Гражданской платформы" будет все больше", — написал в воскресенье Прохоров в своем блоге в "Живом Журнале".

Вторым итогом года, по мнению миллиардера и лидера "Гражданской платформы", стало "превращение российского парламента в единую партию".

"Дума окончательно дисквалифицировала себя как собрание представителей интересов разных избирателей. Последние полгода она выразила невероятное для нашей многопартийной системы единодушие по большинству законопроектов. Начало обещанной политической реформы натолкнулось на резкое сопротивление части правящей верхушки, что привело к принятию града "запретительных законов", апофеозом которого стал антигуманный "закон Димы Яковлева", — отмечает политик.

"Закон Димы Яковлева" ввел запрет на усыновление американцами российских детей. Закон назван в память о погибшем в Вирджинии двухлетнем российском мальчике, которого приемный отец-американец запер на солнцепеке в автомобиле, а также в память о всех маленьких россиянах, погибших и пострадавших от рук приемных родителей в США. Российские власти, комментируя запрет, призвали улучшить ситуацию с усыновлением в самой России, чтобы сироты могли находить приемных родителей внутри страны.

Третьим итогом Прохоров считает то, что Владимир Путин как вновь избранный президент, по мнению оппозиционера, утратил роль инициатора и лидера в общественных процессах.

"В прошедшие 12 месяцев он выступал в роли не ведущего, а догоняющего гражданское общество. Законодателем политического тренда было именно гражданское общество — отсюда и возвращение губернаторских выборов и выборов по одномандатным округам, и упрощение регистрации партий, и попытки бороться с коррупцией", — отметил миллиардер.

Прохоров отмечает, что его партия сейчас не только готовится успешно выступить на весенних и осенних региональных выборах, но и работает над проектом развития страны, пишет РИА Новости.