Госструктурам запретят закупать импортные продукты

Минсельхоз РФ хочет запретить государственным и муниципальным заказчикам покупать ряд импортных продуктов, если есть альтернатива - продукты из России и других стран Евразийского экономического союза. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на проект постановления, который оказался в распоряжении РБК .

В перечень продовольствия, на который предлагается наложить ограничение, входит 23 наименования, в том числе мясная продукция (говядина, телятина, свинина, мясо птицы, субпродукты), молочная (сухие и сгущенные молоко и сливки, масло сливочное, творог, сыры), рыбная (переработанная и консервированная рыба, продукция из рыбы), рис, соль, сахар.

В проекте прописаны и исключения. Ограничение, например, не касается закупок дипломатических представительств, работающих на территории иностранных государств.

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) опасаются, что ограничение может привести к срыву поставок, и "школы, больницы могут остаться без продуктов питания". Представитель ФАС отметил, что служба уже предоставила в Минсельхоз свои замечания.