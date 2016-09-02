Российская армия может вернуться в Камрань

Бывший главком ВВС России генерал армии Петр ДЕЙНЕКИН в недавнем интервью рассказал о восстановлении советского военного аэродрома в Камрани (Вьетнам). Ранее руководство Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) сообщило, что не против возвращения России, закрывшей военную базу в 2002 году, пишут информагентства.

Приход русских в Юго-Восточную Азию заставит еще больше нервничать наших американских партнеров. Главнокомандующий Вооруженными силами США в Тихоокеанском регионе генерал Винсент БРУКС уже потребовал от властей Вьетнама не пускать русские бомбардировщики на дозаправку в Камрань. С 2014 г. военная техника РФ получила право ремонтироваться и заправляться на бывшей советской базе. На требование американцев Вьетнам ответил приглашением России открыть базу, сославшись на многолетнее сотрудничество и потребность в балансе сил в регионе.

А по оценкам индийских военных экспертов, открытие военной базы в Камрани создаст баланс и стабильность. Военный аналитик фонда «Обсервер» доктор Раджасвари РАДЖАГОПАЛАН сообщила, что русская военная база позволит разрядить ситуацию в регионе.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.