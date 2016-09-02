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Российская армия может вернуться в Камрань
Бывший главком ВВС России генерал армии Петр ДЕЙНЕКИН в недавнем интервью рассказал о восстановлении советского военного аэродрома в Камрани (Вьетнам). Ранее руководство Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) сообщило, что не против возвращения России, закрывшей военную базу в 2002 году, пишут информагентства.
Приход русских в Юго-Восточную Азию заставит еще больше нервничать наших американских партнеров. Главнокомандующий Вооруженными силами США в Тихоокеанском регионе генерал Винсент БРУКС уже потребовал от властей Вьетнама не пускать русские бомбардировщики на дозаправку в Камрань. С 2014 г. военная техника РФ получила право ремонтироваться и заправляться на бывшей советской базе. На требование американцев Вьетнам ответил приглашением России открыть базу, сославшись на многолетнее сотрудничество и потребность в балансе сил в регионе.
А по оценкам индийских военных экспертов, открытие военной базы в Камрани создаст баланс и стабильность. Военный аналитик фонда «Обсервер» доктор Раджасвари РАДЖАГОПАЛАН сообщила, что русская военная база позволит разрядить ситуацию в регионе.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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Комментарии
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приморский22:18, 02.09.2016#
Рейтинг стран мира по уровню жизни в 2015 годусогласно составленному рейтингу, по уровню жизни в 2016 году Россия находится на 90 месте среди 142 стран мира, между Гватемалой и Лаосом. По экономическим показателям Россия находится на 95 месте, свободе предпринимательства - 88 месте, по уровню коррупции и эффективность управления страной - 99 место, уровню безопасности на 92 месте, по качеству образования на 35 месте, и уровне свободы граждан – на 89 месте среди стран мира.
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