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Российская армия может вернуться в Камрань

02 Сентября 2016, 11:40 | В России

Бывший главком ВВС России генерал армии Петр ДЕЙНЕКИН в недавнем интервью рассказал о восстановлении советского военного аэродрома в Камрани (Вьетнам). Ранее руководство Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) сообщило, что не против возвращения России, закрывшей военную базу в 2002 году, пишут информагентства.

Приход русских в Юго-Восточную Азию заставит еще больше нервничать наших американских партнеров. Главнокомандующий Вооруженными силами США в Тихоокеанском регионе генерал Винсент БРУКС уже потребовал от властей Вьетнама не пускать русские бомбардировщики на дозаправку в Камрань. С 2014 г. военная техника РФ получила право ремонтироваться и заправляться на бывшей советской базе.  На требование американцев Вьетнам ответил приглашением России открыть базу, сославшись на многолетнее сотрудничество и потребность в балансе сил в регионе.

А по оценкам индийских военных экспертов, открытие военной базы в Камрани создаст баланс и стабильность. Военный аналитик фонда «Обсервер» доктор Раджасвари РАДЖАГОПАЛАН сообщила, что русская военная база позволит разрядить ситуацию в регионе.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: армия  Россия  Вьетнам 



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Комментарии

  • 333321:52, 02.09.2016#

    Интересно что запоют пиндосы когда Россия вернется на Кубу? Слюнями и соплями наверное захлебнутся.

  • приморский22:18, 02.09.2016#

    Рейтинг стран мира по уровню жизни в 2015 годусогласно составленному рейтингу, по уровню жизни в 2016 году Россия находится на 90 месте среди 142 стран мира, между Гватемалой и Лаосом. По экономическим показателям Россия находится на 95 месте, свободе предпринимательства - 88 месте, по уровню коррупции и эффективность управления страной - 99 место, уровню безопасности на 92 месте, по качеству образования на 35 месте, и уровне свободы граждан – на 89 месте среди стран мира.

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