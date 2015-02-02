Доменам российских компаний и организаций грозит интернет-блокада

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации предлагает российским юридическим и физическим лицам рассмотреть возможность регистрации и переноса своих интернет-доменов в компании-регистраторы, находящиеся в российской юрисдикции, во избежание одностороннего прекращения работы указанных доменов. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Это связано с поступающими уведомлениями о прекращении обслуживания доменных имен в связи с санкциями со стороны США в отношении Республики Крым. «Данные сообщения в последнее время получают российские клиенты от зарубежных компаний-регистраторов доменных имен в сети интернет», - сообщили в Минкомсвязи.

Список российских регистраторов рекомендованных ведомством:

ООО «101 домен Регистрация Доменов»

ООО «АГАВА-хостинг»

ООО «АксельНейм»

ООО «Ардис»

ОАО «ВымпелКом»

ЗАО «Демос-Интернет»

ООО «Имена Интернет»

ЗАО «Караван-Телеком»

ООО «Клевер Телеком»

ООО «Наунет СП»

ООО «НЕТФОКС»

ООО «Объединенные доменные имена»

ООО «Перспектива»

ООО «Регги Бизнес»

ЗАО «Региональный сетевой информационный центр»

ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»

ООО «Регистр 1»

ООО «Регистрант»

ООО «Регистратор»

ООО «Регистратор доменов»

ЗАО «Регистратор Р01»

ООО «Регтайм»

ОАО «РТКомм.РУ»

ООО «РунетПроект»

ООО «Степ Медиа»

ООО «СэйлНэймс»

ООО «ФОРМАТ»

ООО «ЦЭТИС»

ЗАО «Элвис-Телеком»

ZRPRESS.RU, Владивосток.