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Вице-спикер Госдумы от ЛДПР отлично отдохнул в Майами
Хотя по регламенту в это время он должен был работать с избирателями
Сын Владимира Жириновского, вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев на вопрос о том, почему он во время региональной недели находится в Майами, ответил, что город прикреплен к одному из избирательных округов депутатов ЛДПР, пишет «Коммерсант».
Ранее господин Лебедев опубликовал в Facebook фотографии с отдыха в Майами, сопроводив их подписью «Miami, можно только влюбиться!» Пост прокомментировал руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов: «Игорь Владимирович, идет региональная неделя, Майами не наш регион, это далеко от Хабаровска, Владимира и Смоленска. Вы здесь с Владимиром Вольфовичем нужнее».
«Майами, как избирательный округ, прикреплен к одному из округов депутатов нашей фракции. Вам грех этого не знать))))»,— ответил господин Лебедев (пунктуация сохранена).
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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