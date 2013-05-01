В России к новому году введут налог на роскошь

Ранее предполагалось, что под понятие «роскошь» могут попасть частные самолеты, яхты, земельные участки площадью более тысячи квадратных метров, дорогая недвижимость и машины дороже 5 млн рублей.

Налог на роскошь в России может быть введен уже с 2013 года, считают в Совете Федерации. Ранее президент Путин поручил правительству разработать соответствующие поправки к законам к 1 ноября текущего года. Эксперты сомневаются, что налог заработает, пишет BFM.Ru.

У правительства есть заминка в введении налога на роскошь, отмечает глава государства и добавляет: нужно ускорить завершение кадастровой оценки недвижимости. В Совете Федерации согласны, обещают разобраться с кадастровой оценкой и внести необходимые поправки. В срок. Говорят, что налог будет введен уже с 1 января.



Однако на вопрос, что конкретно попадет под понятие роскошь, за полгода до того, как поправки должны быть подготовлены, глава комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский отвечает расплывчато.



«Что будет относиться к роскоши? Скорее всего, просто объекты недвижимости с большими участками земли и большой достаточно квадратурой. Сколько — сказать трудно, потому что здесь требуется работа экспертов. Что касается других объектов роскоши, то, скорее всего, могут попасть кроме тех дорогостоящих автомобилей, которые были перечислены президентом, какие-то суда, яхты и летательные аппараты, которыми обладают некоторые люди. Скорее всего, это будет таким образом», — говорит Рязанский.



По сути, у кабмина тоже нет никакой конкретики. А ситуация выглядит так: президент исполняет обещание, данное во время «Прямой линии», а обещал он поручить правительству разобраться с этим вопросом, говорит политолог Михаил Захаров: «Это довольно серьезная инициатива. В налоговом плане она нулевая, поэтому Минфин не будет активно ее продавливать. Скажем так, у этого закона, кроме популизма, нет никаких серьезных интересантов. Нет людей, которые в нем кровно и по- настоящему заинтересованы. Но есть люди, которые кровно заинтересованы в том, чтобы он не был принят. Поручения рассмотрят, их распишут, в ответ подготовят предложения. Предложения обратно уйдут. Закон вряд ли будет принят».

BFM.Ru.



