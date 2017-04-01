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"Партия Дела" объявила о создании консервативного интернационала
Участники V Московского Экономического Форума обсудили перспективы консолидации консервативных политических сил России и Запада
Участники круглого стола сошлись во мнении о том, что консервативные силы России и Европы должны действовать единым фронтом. О создании консервативного интернационала во время своего выступления на форуме объявил лидер «Партии Дела» Константин Бабкин. «Нам нужно общаться и выносить проблемы на международный уровень. Мы видим, что оппозиционные консервативные партии сегодня не всегда допускаются до выборов. Даже во Франции имеют место быть противозаконные, неспортивные методы политической борьбы. Создание международного консервативного клуба послужит развитию добрососедских отношений и взаимному обогащению наших культур», – подчеркнул Константин Бабкин.
Ожидается, что членами международного консервативного клуба станут лидеры российских и европейских политических партий, депутаты Европарламента, ученые и политологи с мировым именем.
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