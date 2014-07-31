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Новое кафе назвали в честь Владимира Путина
31 Июля 2014, 17:27 | В мире
В историческом центре сербского города Нови-Сад открылось кафе, названное в честь российского президента Владимира ПУТИНА, сообщают информагентства.
На вывеске рядом с названием "Путин" помещен портрет главы государства. Как заявил в интервью национальному телеканалу РТС владелец заведения Радивой Милянич, "в Нови-Саде много людей, которые уважают президента Путина, много русофилов и людей, которые его обожают". "И я не вижу ничего спорного в названии кафе", - добавил он.
Официально заведение начнет работать на следующей неделе.
Евгений СИДОРОВ, газета "Золотой Рог", Zrpress.Ru.
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