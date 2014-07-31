Южная Корея забросала Северную печеньем Сhoco Pie

Необычную акцию устроили южнокорейские активисты неподалеку от границы с КНДР. Молодые люди привязали к 50 воздушным шарам коробки с шоколадным печеньем фирмы Сhoco Pie, пишет Ytro.Ru.

Данное кондитерское изделие не раз становилось причиной конфликта между двумя странами. Некоторое время печенье входило в стандартный рацион работника промышленного комплекса Кэсон, где совместно трудились корейцы севера и юга. В конечном итоге дело дошло до того, что сладость превратилась в твердую валюту на черном рынке КНДР. За одну упаковку печений давали до 700 вон (0,7 $), в то время как средняя зарплата северокорейского рабочего составляет порядка 3000 вон (3$).

В конечном итоге провоз сладкой продукции на территорию комплекса был запрещен, а фирменное печенье объявлено северокорейскими властями "символом капитализма".

Это не первая акция, устраиваемая жителями Южной Кореи. Ранее они уже переправили 300 килограммов сладостей на территорию соседей.

"Мы и дальше будем этим заниматься, так как печенье стало одним из самых любимых лакомств, особенно среди оголодавших жителей КНДР" , - заявил один из устроителей акции.

Переброски различных предметов на территорию друг друга стало нормальной практикой для обеих стран. Так, на север обычно летят листовки с критикой политического режима и рассказами о жизни в других странах. КНДР парирует ответной критикой правительства юга, а так же предупреждает о возможном нанесении ударов своей армией.

Евгений СИДОРОВ, газета «Золотой Рог», Zrpress.Ru.