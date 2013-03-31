Георгий Толорая: КНДР пытается добиться своих целей "ракетно-ядерным шантажом"

В связи с последними событиями на Корейском полуострове резко возросла опасность того, что кто-то не справится с нервами и случайно «нажмет на кнопку», заявил директор исследовательских программ Центра изучения современной Кореи ИМЭМО РАН Георгий Толорая, которого цитирует Newsru.com.

«Мне кажется, что все-таки сейчас имеет место циничная пиар-кампания северокорейцев и их лидера Ким Чен Ына, который старается запугать мир, показать, насколько он опасен и непредсказуем, показать, что от него проще откупиться, пойти на мелкие уступки, но не доводить дело до конфликта», – цитирует эксперта ИТАР-ТАСС.

По его словам, ситуация не намного изменилась, правда, КНДР подверглась дополнительным санкциям, но Пхеньян и так всю жизнь в изоляции. Толорая считает, что нынешняя резкая реакция КНДР и вся эта «военная шумиха» направлена на то, чтобы заставить противников дрогнуть, пойти на какие-то контакты и переговоры. Иными словами, КНДР пытается добиться своих целей «ракетно-ядерным шантажом».

Насколько такая тактика будет успешна, эксперт пока не может предположить. На сегодняшний день ни новое южнокорейское руководство, ни США не склонны идти на уступки, хотя, с точки зрения Толорая, наилучшим выходом было бы начало переговоров, учет озабоченностей КНДР и поиск компромиссов.

«Не думаю, что кто-либо всерьез собирается воевать, и уж конечно – не северные корейцы, поскольку они прекрасно понимают, что полномасштабный конфликт стал бы концом для их страны как таковой, а не только руководства», – уверен Толорая.

«Но, к сожалению, могут быть случайности, могут быть какие-то непредсказуемые обороты, у кого-то не выдержат нервы, кто-то случайно нажмет на «кнопку», и вероятность этого сейчас резко возросла, поэтому ситуация опасная», – признает он. Вину за это, считает эксперт, несут, конечно, и северокорейцы, и те, кто их провоцирует на такой ракетно-ядерный шантаж, то есть их противники.

Несмотря на то, что власти КНДР и ранее неоднократно выступали с воинственными заявлениями в адрес США и Южной Кореи, в нынешней ситуации нельзя полностью исключать возможность военного удара Пхеньяна по объектам этих стран, считает заместитель генсека НАТО Александр Вершбоу.

«КНДР известна экстравагантными заявлениями и воинственными угрозами, но в то же время у США и их союзников есть серьезный сдерживающий потенциал для того, чтобы предотвратить такое развитие событий. Но, конечно, никогда нельзя быть уверенным, особенно сейчас, когда у них новый, молодой, еще непроверенный руководитель. Поэтому опасность военного конфликта исключать нельзя», – заявил он в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Ситуация на Корейском полуострове серьезно осложнилась после того, как КНДР запустила спутник в декабре 2012 года, а 12 февраля провела третье подземное ядерное испытание. В начале марта Совет Безопасности ООН принял две резолюции, ужесточающие санкции против Пхеньяна, и с тех пор КНДР практически ежедневно выступает с резкими заявлениями в адрес Южной Кореи и США.

В Пхеньяне считают, что эти «преступные документы», лишающие страну права на мирное исследование космического пространства и самооборону, были навязаны Совбезу США и южанами. Обострению ситуации способствовало проведение на территории Южной Кореи крупных военных маневров совместно с США, которые начались 1 марта и продолжатся до конца апреля с участием стратегических бомбардировщиков В-52 и B-2, способных нести ядерное оружие на борту.

КНДР отказалась от всех соглашений с Южной Кореей о ненападении и денуклеаризации, а также аннулировала Соглашение о перемирии, заключенное после Корейской войны 1950 – 1953 годов с Соединенными Штатами, воевавшими тогда под флагом ООН.

Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын отдал приказ подготовить стратегические ракеты, нацеленные на США и Южную Корею, чтобы ударить в любой момент по материковой части США, по действующим военным базам на Тихом океане, включая Гавайи и Гуам, а также по Южной Корее.

Тремя днями ранее КНДР объявляла, что нацелила ракеты на американские базы и провела учения, приказав солдатам и офицерам Корейской народной амии «отправить противника на морское дно» в случае его вторжения на территорию народной республики, пишет РИА "Новый Регион".

