www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.6 р. 100 JPY: 58 р.
EUR: 74.42 р. 10 CNY: 94.06 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Распечатать

Япония тоже склонила голову перед Америкой

29 Июля 2014, 12:06 | В мире

Генсек кабинета министров Японии Ёсихидэ СУГА заявил, что Токио намеревается ввести новые санкции в отношении России. Об этом пишут «Известия».

- На этот раз список лиц и компаний, подпадающих под ограничения, может быть обнародован в отличие списка, принятого 18 марта и состоявшего из 23 персон, которым тогда ограничили въезд в Японию, - пояснила первый секретарь посольства Японии в России Хироэ ТАКАХАСИ. - Кто именно попал в список на этот раз, станет известно позднее.

Нынешние санкции подразумевают замораживание находящихся в Японии счетов частных лиц и организаций, непосредственно связанных с присоединением к России Крыма или с дестабилизацией ситуации на востоке Украины.

Также планируется ограничить импорт товаров из Крыма в Японию. В настоящее время руководство винодельческой компании «Массандра» пытается выйти на японский рынок, и, видимо, эти попытки придется приостановить.

- Кроме того, правительство Японии и Евросоюз обсуждают возможность предоставления России кредита через Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), и новые санкции могут негативно сказаться на возможности выдачи займа, - пояснила Такахаси-сан.

Россия - один из акционеров ЕБРР и одновременно самый крупный заемщик у этого банка, в 2013 году она получила оттуда $2,46 млрд. На прошлой неделе, впрочем, руководство ЕБРР уже заявило, что приостанавливает рассмотрение и финансирование новых проектов в России.

- Санкции в целом смехотворны, и Токио вводит их лишь под давлением со стороны США, - пояснил глава Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов. - Было бы о чем задуматься, если бы Япония отказалась, например, от закупок российского газа или стала бы закрывать свои автомобильные заводы, расположенные на территории нашей страны. А меры, применяемые сейчас, - это просто формальность, по сути, не затрагивающая российско-японских отношений.

По словам эксперта, Токио надеется на продолжение переговоров с Россией как по мирному договору, так и по территориальному спору, а также по поставкам углеводородов и вообще энергетическим проектам. Об этом неоднократно говорил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Однако Япония не может совсем отказаться от санкций, потому что их введения требуют США. Токио сильно зависит от Америки ввиду усиления Китая, с которым японская сторона спорит о принадлежности островов Сенкаку (по-китайски Дяоюйдао). Ведь именно США, согласно Договору о безопасности, обязаны защищать Японию в случае обострения конфликта и перехода его в фазу военного противостояния с мощным Китаем.

Несмотря на санкции, отношения между двумя странами продолжают пока развиваться. Это показывает и прошедшая 27 июля в городе Арсеньев Приморского края церемония кремации 13 японских военнопленных, погибших в российских трудовых лагерях более 50 лет назад. Их останки были сложены на погребальные костры и сожжены. Специально приехавшая для этого делегация во главе с сотрудником МИД Японии 29 июля вернется с прахом на родину. Урны будут захоронены на национальном кладбище в Токио.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

 

Автор:
Теги: Россия  США  санкции  Япония 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • степа12:25, 29.07.2014#

    Америка уже без всякого стеснения присвоила себе функции МИРОВОГО ЖАНДАРМА. Европе и не только ей Это нравится!!! Я начинл сомневаться в их вере в Бога, которого они постоянно вспоминают и тут же пакостят.

  • Последний бровеносец12:29, 29.07.2014#

    Кто ударит ядреной бомбой по Японии, перед тем они и склоняются. . . . . Не уважаю!

  • обама-кун04:27, 11.08.2014#

    Да, японцев переломили через колено бомбардировками и не только атомными. Так же произошло и с Германией, где под американскими бомбами погибло несколько сотен тысяч гражданских, а многих бывших нацистов перевозили в США. То же самое в Сербии, Ираке. . .

  • Бабушка Яга12:33, 29.07.2014#

    уважаю , япония то же срала на лысину мелкого плешивого зазнайки.

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru