Япония тоже склонила голову перед Америкой

Генсек кабинета министров Японии Ёсихидэ СУГА заявил, что Токио намеревается ввести новые санкции в отношении России. Об этом пишут «Известия».

- На этот раз список лиц и компаний, подпадающих под ограничения, может быть обнародован в отличие списка, принятого 18 марта и состоявшего из 23 персон, которым тогда ограничили въезд в Японию, - пояснила первый секретарь посольства Японии в России Хироэ ТАКАХАСИ. - Кто именно попал в список на этот раз, станет известно позднее.

Нынешние санкции подразумевают замораживание находящихся в Японии счетов частных лиц и организаций, непосредственно связанных с присоединением к России Крыма или с дестабилизацией ситуации на востоке Украины.

Также планируется ограничить импорт товаров из Крыма в Японию. В настоящее время руководство винодельческой компании «Массандра» пытается выйти на японский рынок, и, видимо, эти попытки придется приостановить.

- Кроме того, правительство Японии и Евросоюз обсуждают возможность предоставления России кредита через Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), и новые санкции могут негативно сказаться на возможности выдачи займа, - пояснила Такахаси-сан.

Россия - один из акционеров ЕБРР и одновременно самый крупный заемщик у этого банка, в 2013 году она получила оттуда $2,46 млрд. На прошлой неделе, впрочем, руководство ЕБРР уже заявило, что приостанавливает рассмотрение и финансирование новых проектов в России.

- Санкции в целом смехотворны, и Токио вводит их лишь под давлением со стороны США, - пояснил глава Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов. - Было бы о чем задуматься, если бы Япония отказалась, например, от закупок российского газа или стала бы закрывать свои автомобильные заводы, расположенные на территории нашей страны. А меры, применяемые сейчас, - это просто формальность, по сути, не затрагивающая российско-японских отношений.

По словам эксперта, Токио надеется на продолжение переговоров с Россией как по мирному договору, так и по территориальному спору, а также по поставкам углеводородов и вообще энергетическим проектам. Об этом неоднократно говорил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Однако Япония не может совсем отказаться от санкций, потому что их введения требуют США. Токио сильно зависит от Америки ввиду усиления Китая, с которым японская сторона спорит о принадлежности островов Сенкаку (по-китайски Дяоюйдао). Ведь именно США, согласно Договору о безопасности, обязаны защищать Японию в случае обострения конфликта и перехода его в фазу военного противостояния с мощным Китаем.

Несмотря на санкции, отношения между двумя странами продолжают пока развиваться. Это показывает и прошедшая 27 июля в городе Арсеньев Приморского края церемония кремации 13 японских военнопленных, погибших в российских трудовых лагерях более 50 лет назад. Их останки были сложены на погребальные костры и сожжены. Специально приехавшая для этого делегация во главе с сотрудником МИД Японии 29 июля вернется с прахом на родину. Урны будут захоронены на национальном кладбище в Токио.

ZRPRESS.RU, Владивосток.