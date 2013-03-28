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Алексей Мухин: Платить за Кипр будем мы
Куда заведет всех нас финансовый кризис на Кипре? Пострадают ли от него простые российские граждане, не имеющие банковских вкладов на этом сказочном острове? Эти вопросы в среду стали предметом дискуссии в рамках очередного заседания Московского политклуба "Росбалта", тема которой была сформулирована так: "Кипр как повод для Третьей мировой войны".
Фраза, вынесенная в заголовок встречи, конечно, выглядит слегка провокационно. Третьей мировой в прямом смысле слова никто, к счастью, не ждет, тем более из-за Кипра. Тем не менее, в ходе беседы, конечно же, вспомнили, что Россия как-то уже пыталась помочь братским южноевропейцам, не так уж далеко от Кипра проживающим – на Балканах. Было это как раз 99 лет назад это было, в 1914-м, что и дало нешуточный толчок для начала Первой мировой. Кажется, хватит. Пора Южной Европе с ее темпераментом самой отвечать за свои поступки.
Что касается именно простых россиян, то для них генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин имеет прогноз умеренно-тревожный: он полагает, что финансовый кризис на Кипре вполне может привести к повышению цен на продукты и промтовары на прилавках магазинов.
По мысли эксперта, кипрские события можно рассматривать как способ отъема денег у российских вкладчиков, держащих свои капиталы в этом крупнейшем мировом офшоре. При этом Мухин выразил мнение, что действительно крупный бизнес уже давно вывел свои деньги с Кипра, поскольку о его ненадежности предупреждали далеко не первый год.
Однако в кипрских банках хранит деньги средний российский бизнес, которому этот "налоговый рай" очень нужен. Именно к этому слою преимущественно относится "реальный сектор" российской экономики, производственный и торговый. Отъем у него части денег, вероятно, повлечет рост цен на товары широкого спроса. "Платить будем мы", — резюмировал эксперт.
Что касается сфер более высоких, то в ходе обсуждения выявились две основных версии продолжающейся на наших глазах драмы: условно говоря, "политическая" и "экономическая". Гости "Росбалта" отдали здоровую дань конспирологии. По общему мнению, кризис на Кипре – "управляемый", и за разумные рамки ему выйти не дадут. Однако из этого делаются разные выводы.
Так, Алексей Мухин и председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов склонны рассматривать кипрские события как часть западной политики, направленной в немалой степени против Владимира Путина, его элиты и его политики.
Например, по словам Мухина, кипрская эпопея, в том числе, имела целью помешать приобретению "Роснефтью" нефтяного гиганта ТНК-ВР. Эксперт напомнил, что в эти дни Россия стала обладателем крупнейшей в мире нефтяной компании: это – "Роснефть" с приобретенными ею акциями ТНК-ВР и с Игорем Сечиным во главе. Такая ситуация, по убеждению эксперта, очень не нравится западным финансовым кругам. "Мы еще не знаем, переведены ли все деньги за ТНК-ВР", — отметил Мухин.
Кабанов же напомнил, что весьма скоро, 14 июня, Международный олимпийский комитет будет принимать олимпийские объекты в Сочи. На их доведение потребуются колоссальные деньги. По прогнозу Кабанова, возможно, российскому правительству придется взять часть средств из Стабилизационного фонда, что, как минимум, скажется на репутации страны.
В такой ситуации финансовый кризис и потеря немалой части российских вкладов создает немалые трудности правящему классу. "Скрытые потери будут велики", – отметил Кабанов.
Алексей Мухин также предположил, что если в ходе санационных мер ЕС репутация кипрских банков рухнет – а это уже неизбежно – весьма многие вкладчики перенаправят деньги в другие мировые офшоры, и в первую очередь, британские. От чего сильно выиграет экономика Великобритании и США. Другим таким офшором-приобретателем может стать Латвия.
Другая часть экспертов придерживается более "приземленных взглядов". Так, директор европейских программ Центра изучения постиндустриального общества Екатерина Кузнецова считает, что западные – и, прежде всего, германские политики начали разумную политику оздоровления зоны евро – в том числе, избавления от офшоров, что давно пора было сделать.
Правда, другой собеседник, заведующий отделом стран и регионов Института Европы РАН Владислав Белов, возразил, что Запад действует "антирыночными" методами, в результате чего лекарство может оказаться хуже болезни. Белов сравнил действия министра финансов Германии Вольфганга Шойбле с советским "госплановским подходом". "Это неудачная попытка взять налог с якобы криминальных денег", — считает он.
Эксперт напомнил, что доклад Федеральной разведывательной службы Германии (BND) о криминальном характере российских денег на Кипре, сыгравший значительную роль в развитии кризиса, базировался "на системном анализе", без конкретных улик. "Шойбле с голландским коллегой раскачали лодку, — подчеркнул Владислав Белов. – ЕС от этого потеряет больше, чем Россия". По его мнению, "Шойбле и канцлера Германии Ангелу Меркель должны наказать выборы".
В этой связи Кирилл Кабанов заметил, что доклад BND "был подготовлен всем разведывательным сообществом, вместе с ЦРУ США". "Деньги на Кипре грязные, но в Европе их не меньше, — подчеркнул Кабанов. – Только в Европе грязные деньги работают на европейскую систему, а на Кипре нет".
Участь самого Кипра всем представляется весьма незавидной. Как считает эксперт Центра восточноевропейских исследований Андрей Окара, в системе современной Европы, Кипр, как и родственная ему Греция, играют роль своего рода "стран-люмпенов" и паразитов.
По оценке эксперта, часть стран Европейского Союза, принятая в него из политических соображений, "не вписывается в роль мирового локомотива". И потому довольствуется ролью "страны-курорта", "страны-музея" или "страны офшорных банков".
Кипр же до настоящего времени успешно совмещал роль курорта и офшора, но это не сделало его устойчивым государством. А поскольку именно оффшор приносил Кипру большую часть богатств, ему останется загорать на солнышке с пустым брюхом.
Касательно Украины, Андрей Окара напомнил, что в кипрских банках лежит немалая часть денег, принадлежащих той части политической и экономической элиты, которую условно называют "старыми донецкими" — ее символизирует, прежде всего, олигарх Ринат Ахметов. Теперь, в случае пропажи части этих капиталов, возможно "ослабление старых донецких" и усиление нынешнего президента Виктора Януковича", — считает эксперт.
Леонид Смирнов, ИА "Росбалт".
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Комментарии
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RT12:30, 29.03.2013#
Путин с Медведевым ничего на Кипре не держат. Мелковат для них Кмпр. Там держали деньги мелкота одна. Нормальные люди деньги в банках хранят редко. Деньги это бумажки, которые могут в любой момент обесцениться и Путин с Медведевым это знают лучше всех. Большие деньги всегда в движении, они работают.
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Псевдоним09:40, 01.04.2013#
А то, что ТНК БП прикупила пятую часть сибнефти, это никого не смущает? Фактически они уже завладели нашей Сибирью. И эта сволота у власти собирается контроль государства продать над тем, за что наши деды кровь проливали! себе же за три рубля и продадут! Будьте вы прокляты, твари ненасытные, с собой в могилу не унесёте!
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Псевдоним17:18, 02.04.2013#
"Так, Алексей Мухин и председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов склонны рассматривать кипрские события как часть западной политики, направленной в немалой степени против Владимира Путина, его элиты и его политики. "Комментарии излишни! Пад сталом! ГЫ!
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