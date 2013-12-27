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Поступок премьера Японии закончился международным скандалом

27 Декабря 2013, 01:15 | В мире
"Гнев", "возмущение", "негодование" - именно в таких словах, не очень типичных для обычно сдержанной дипломатической практики, выразил официальный Сеул свое отношение к визиту премьер-министра Японии Синдзо Абэ в храм Ясукуни, где хранятся поминальные таблички, в том числе и военных преступников.

Данная реакция стала самой жесткой со стороны Южной Кореи. Действия Токио были восприняты как "прямая провокация" против Сеула. Эксперты же уверены, что и без того холодные японо-южнокорейские отношения ухудшатся еще больше, спровоцировав бурю негодования и на уровне обычных корейцев. Позицию Сеула поддержал и Китай. Даже главный союзник Японии - США - выразил своего "разочарование" действиями главы правительства Страны восходящего солнца, пишет "РГ".

Напомним, что 26 декабря в первой половине дня премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетил храм Ясукуни, где хранятся поминальные таблички в честь всех военнослужащих, погибших за Японию. Сеул, Пхеньян и Пекин такие визиты крайне не нравятся, так как среди табличек присутствуют также имена и тех, кто является военными преступниками времен Второй мировой войны. Обе Кореи и КНР считают, что Япония недостаточно извинилась за прошлые злодеяния и теперь планирует вернуться к агрессивной политике. Кроме того, все усугубляется еще и территориальными спорами, существующими у Японии с Китаем и Южной Кореей. До этого глава японского правительства бывал в этом храме семь лет назад - в 2006 году. Это сделал тогда Дзуничиро Коидзуми.

Для выражения своего крайнего возмущения Южная Корея впервые прибегла к заявлению от имени министра, а не пресс-секретаря администрации президента. Министр культуры, спорта и туризма Ю Чжин Рен не стал стеснять себя в выражениях. Прямо назвав японского премьера по имени, Ю подчеркнул, что в Сеуле "возмущены", "разгневаны" посещением Синдзо Абэ того места, где "поминают главных военных преступников времен Второй мировой войны". "Премьер Абэ под именем так называемого "активного пацифизма" говорит о своем вкладе в мировое сообщество, но крайне сомнительно, что он, имея такое неправильное понимание истории, сможет внести вклад в укрепление мира", - говорится в заявлении южнокорейского министра. Ю предупредил, что безответственный шаг Абэ, "который был совершен вопреки предупреждениям соседних стран и мирового сообщества, нанесет огромный ущерб не только корейско-японским отношениям, но и стабильности и сотрудничеству во всей Северо-Восточной Азии".

Как стало известно, Сеул намеренно пошел на заявление от имени министра, чтобы выразить всю глубину своего недовольства. В частном порядке южнокорейские чиновники выражаются еще жестче. Самое мягкое слово, которое доводится слышать в Сеуле в сторону Токио - "враждебная провокация и вызов", "наглость" и "поведение, которое выходит за все мыслимые рамки".

Данная новость в Южной Корее сразу же оттеснила все иные события, заняв первое место в новостных выпусках. Сразу после известия о посещение Абэ храма к посольству Японии были стянуты усиленные наряды полиции на случай демонстраций протеста, а перед входом в представительство постоянно дежурят репортеры. Эксперты же предсказывают, что и без того непростые отношения между Сеулом и Токио теперь вообще приблизятся к границе "абсолютного нуля".

Трудно предугадать, как будут дальше развиваться события, но уже сейчас очевидно, что Китай и Южная Корея теперь с удвоенной энергией будут противодействовать всем попытками Токио снять ограничения своей "мирной конституции" и начать играть более активную роль в обеспечении безопасности в мире. Кроме того, можно ожидать, что посещение Абэ храма Ясукуни приведет к резкому всплеску антияпонских настроений в окружающих странах.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото "РГ".

Автор: По материалам прессы
Теги: международное сотрудничество  дипломатия  Япония  китай  США  Корея 



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