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Страница истории: С начала Цусимского сражения прошло 114 лет

27 Мая 2019, 20:00 | В мире

27 мая 1905 г. (114 лет назад) Началось Цусимское сражение – последняя решающая морская битва Русско-японской войны

Цусимское сражение – одно из трагических сражений в истории российского флота – морская битва в Японском море между флотами России и Японии, начавшаяся (14) 27 мая 1905 года и продолжавшаяся 2 дня в Цусимском проливе.

Сражению предшествовал тяжелый переход русских кораблей из Балтийского моря на Дальний Восток длиной 18 тысяч миль (33 тыс. км). Японский флот имел преимущество в бронировании, эскадренной скорости и мощности артиллерийского огня. Кроме того, оборонная промышленность России выпускала снаряды, в 10-15 раз уступавшие по фугасному действию японским.

Цусимское сражение стало крупнейшим сражением эпохи додредноутного броненосного флота, в котором российская 2-я эскадра Тихоокеанского флота под командованием вице-адмирала Рожественского потерпела сокрушительное поражение от Императорского флота Японии под командованием адмирала Того.

Это была последняя решающая морская битва Русско-японской войны 1904-1905 годов, в ходе которой русская эскадра была полностью разгромлена. Большая часть русских кораблей была потоплена японцами или затоплена экипажами своих кораблей, часть капитулировала, некоторые интернировались в нейтральных портах. И лишь четырем удалось дойти до русских портов.

Русская эскадра потеряла убитыми и утонувшими около пяти тысяч человек, из них – более 200 офицеры. В плен были взяты несколько тысяч моряков. На интернированных кораблях остались более двух тысяч человек. Всего личного состава эскадры перед сражением было 16 170 человек, из них только 870 прорвались во Владивосток.

Несмотря на победу, Япония сама была истощена войной. Поэтому и Россия, и Япония стремились к миру. В августе 1905 года в американском городе Портсмуте начались переговоры, закончившиеся подписанием мирного договора, который устанавливал преобладающее положение Японии в Корее. Также к Японии отходила южная часть острова Сахалин и передавались арендные права России на Порт-Артур.

Елена ХЛОЕВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: Цусимское сражение  страница истории 



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