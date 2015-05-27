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Японские власти зовут Путина в Токио решать "курильский вопрос"

27 Мая 2015, 16:00 | В мире

Во время визита Владимира Путина в Японию власти этой страны собираются использовать экономические сложности России и жестко поставить вопрос о решении «территориальной проблемы». В свою пользу, конечно.

Серьезные новости всколыхнули мир на прошедшей неделе, со ссылкой на Topwar.Ru сообщает деловая газета "Золотой Рог". Токио рассчитывает провести на японской земле переговоры с Владимиром ПУТИНЫМ. Мало того, японское правительство во главе с Синдзо АБЭ прорабатывает вопросы заключения мирного договора с Россией. Это не все. Власти Страны восходящего солнца рассчитывают наконец решить так называемый территориальный спор о Курилах.

По сообщению телеканала «ТВЦ», в Японии рассчитывают на приезд Владимира Путина в Токио для заключения мирного договора. Правительство Синдзо Абэ предполагает решить и территориальный спор о Курильских островах.

Что, простите?

О том, что Путина ждут в Токио для обсуждения территориальных вопросов, сообщил бывший глава японского МИДа, зампред правящей либерально-демократической партии Масахико КОМУРА, который встретился со спикером Госдумы РФ Сергеем НАРЫШКИНЫМ.

Японец сделал прямое заявление: «Хотел бы перейти на политическую тему: мы хотели бы заключить мирный договор, решив территориальную проблему, и для этого мы хотели бы, чтобы президент Путин приехал в Японию. Премьер-министр Синдзо Абэ очень серьезно думает над этим».

Кстати, в России над этим тоже думают. И тоже серьезно. Какие уж тут шутки. Только что отпраздновали семидесятилетие Победы в Великой Отечественной войне.

В «Российской газете» вышло интервью с Сергеем ЛАВРОВЫМ, министром иностранных дел России.

Когда корреспондентом был задан вопрос о Японии, точнее о японской проблеме Южных Курильских островов, наш министр выразился предельно ясно:

«Мы всегда спрашиваем японцев: «Господа, вы итоги Второй мировой войны признаете?» Они отвечают: «В целом да, но вот в этом вопросе - нет». А как же вы тогда ратифицировали Устав ООН? Там есть статья 107, в которой сказано: все, что сделали державы-победительницы, свято и нерушимо. Пусть другими словами, но юридический смысл таков - ничего не тронь. Мы их возвращаем к Уставу ООН, и здесь они ничего возразить не могут, а мы можем сказать, что Япония - единственная страна, которая подвергает сомнению итоги Второй мировой войны, никто больше этого не делает».

Из этого, добавим от себя, можно сделать самый простой вывод: для Японии проблема Курильских островов существует; для России - нет. И попытки решить несуществующую проблему японцами выглядят как минимум странно.

С другой стороны, понятно, почему Япония так напирает.

Если вспомнить некоторые уроки истории, то на ум придет 1956 год. В то время СССР был готов частично уступить японцам в островном вопросе. Была такая Советско-японская совместная декларация, которую стороны подписали 19 октября 1956 года. Она даже вступила в силу - 12 декабря того же года. Но это только декларация. Не договор.

В случае же подписания мирного договора Япония вполне могла бы получить от СССР остров Шикотан и остров Хабомаи, но японцы встали в позу: потребовали передать им все Южные Курилы. СССР чего только не делал: даже изъявил готовность поддержать просьбу Японии о принятии ее в Организацию Объединенных Наций и согласился освободить всех японцев, осужденных в Советском Союзе. Декларация устанавливала отказ обеих сторон от претензий, возникших в результате Второй мировой войны. СССР рассчитывал добиться от Японии принятия ею статуса нейтрального государства.

Америка давит….

И тут в дело вмешался «гегемон» - США. Ведь шла холодная война. Вашингтон заявил, что если Токио снимет свои претензии к русским по поводу островов Кунашир и Итуруп, то США не вернут Японии архипелаг Рюкю с островом Окинава (архипелаг находился в то время под американским управлением). В итоге Токио отказался подписывать мирный договор с СССР.

Теперь японцы, поддерживаемые США во многих вопросах и очень желающие переменить свою оборонную доктрину, явно желают вернуться к вопросам минувших лет, осознавая: американцы будут на их стороне, у России с США отношения сейчас не ахти. Уплывшие в 1956 году прямо из-под носа острова манят японское правительство, мечтающее о заоблачных рейтингах и о новой мощи Японии, готовой потягаться с самим Китаем.

Манят японцев и богатства: сегодня каждый школьник знает, что Южные Курилы - район стратегического значения. Там находятся незамерзающие проливы, ведущие из акватории Охотского моря в Тихий океан. Если бы Москва «подарила» японцам острова, о которых идет речь, наш Тихоокеанский флот зимой оказался бы «на замке» в акватории двух морей: Японского и Охотского.

Не только стратегическое положение и острая историческая память островов манят Токио к Курилам. В районе Южных Курил на шельфе открыты месторождения нефти и газа.

Свое мнение о географических устремлениях Страны восходящего солнца высказал 21 мая спикер Госдумы РФ Сергей НАРЫШКИН, побывавший с официальным визитом в Японии. Он прокомментировал заявление товарища Лаврова, которое мы привели выше.

«Насколько я понимаю, мой коллега Сергей Лавров не критиковал Японию по этой позиции, а излагал свою точку зрения, основанную на ранее подписанных международных документах, договорах, соглашениях. И с позиции такой констатации Сергея Лаврова я вполне согласен», - цитирует Нарышкина РИА «Новости».

Короче говоря, в Москве вроде бы все однозначно. Никаких уступок не будет.

И все же: может ли как-то повлиять «афишируемый» японцами визит В. Путина в Токио на многолетний спор по поводу Курил?

Об этом «АиФ.Ru» рассказал руководитель Центра анализа международной политики Института глобализации и социальных движений Михаил НЕЙЖМАКОВ.

Эксперту ясно, что «официально Токио не может снять с повестки дня вопрос о территориальных спорах с Россией, поскольку это важная составляющая внутриполитических дискуссий в Японии». Вместе с тем ясно и то, что «Москва не будет идти на уступки в этом вопросе, тем более на фоне патриотического подъема, связанного с присоединением Крыма, когда население ждет от руководства страны укрепления своих позиций, а не уступок».

…и давит

Эксперт указывает, что сейчас Япония «находится под достаточно жестким давлением США» (пример: прошлой осенью не состоялся визит Синдзо Абэ в Москву, потому что в Госдепе были бы визитом недовольны). Однако Страна восходящего солнца «заинтересована в укреплении отношений с Россией, поскольку треугольник Россия - Китай - Япония в Восточной Азии нуждается во внутреннем равновесии». Так к чему же приведут возможные переговоры? Москва активно укрепляет отношения с Пекином, и поэтому Токио «не может позволить себе, чтобы Поднебесная обошла его в вопросе влияния на Россию». Отсюда и тема визита: скорее всего, считает аналитик, переговоры сведутся к вопросам, связанным с экономикой, газовыми проектами и безопасностью Восточной Азии. Территориальный же «спор» будет озвучен лишь в «ритуальном ключе».

Есть мнение, что Япония пытается использовать в своих целях нынешнее положение России, находящейся под санкциями. Но и тут Токио ничего не добьется.

«Японцы никогда не отказывались от темы Курильских островов. На мой взгляд, нынешнее заявление зампреда правящей партии Японии рассчитано, в первую очередь, на внутреннюю аудиторию, а уж потом на нас, - сказал «Свободной прессе» руководитель Центра исследования Японии Института Дальнего Востока РАН Виктор ПАВЛЯТЕНКО. - Самое интересное, что Токио ставит вопрос об островах, как будто ничего между нашими странами в последнее время не произошло. Будто не было санкций, противостояния группы G7 и России. На самом деле Япония хотела бы воспользоваться той непростой ситуацией, в которой оказалась наша страна в плане инвестиций и технологий, и решить главную для себя задачу - забрать Курильские острова. Есть идея принудить Москву решить проблему в пользу Токио».

Эта японская идея никак не сочетается с российской позицией, считает аналитик. Владимир Путин неоднократно говорил, отмечает эксперт, что не собирается ни с кем обсуждать тему пересмотра итогов Второй мировой войны. Обсуждать мирный договор - другое дело. «На мой взгляд, - отметил аналитик, - надо заключить соглашение о мире, дружбе и сотрудничестве, которое, не касаясь итогов Второй мировой, определяло бы перспективы двустороннего сотрудничества. Вот такого договора нет, и его не хватает. Но решать территориальные вопросы мы не собираемся. Другое дело, что у нас не демаркирована граница, но это чисто технический вопрос».

«Сейчас же получается, что Япония диктует свои условия. Мол, мы хотели бы, чтобы Путин приехал и передал острова. Это звучит крайне вызывающе».

В итоге, добавим в заключение, тема Южных Курил вышла вперед тем экономики и сотрудничества. Это очередной пример того, как телега политики ставится впереди лошади экономики. Российские эксперты совершенно правы: важны перспективы двустороннего сотрудничества, а не решение «территориального спора», которого для Москвы не существует точно так же, как не существует темы пересмотра итогов Второй мировой войны.

Поезд 1956 года давно ушел, господа японцы. Скажите спасибо победителям-американцам. Нельзя сказать, что вы остались у разбитого корыта, но без пары островов вы остались точно. Плохо быть побежденной в войне страной, но куда хуже продолжать плясать под американскую дудку в 2015 году.

Олег ЧУВАКИН,  специально для Topwar.Ru.

Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

Автор:
Теги: Курилы  Путин  Япония  политика  конфликт 



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Комментарии

  • Псевдоним15:41, 29.05.2015#

    Не рассуждай о том, в чем не разбираешься

  • paul15:54, 29.05.2015#

    А что, Курильские острова когда раньше принадлежали России? Или Япония напала на СССР? Согласно договору 1945 года СССР должно вернуть Курилы после заключения мирного договора с Японией. Думаю, японцы готовы заключить это Договор :) А прецедент силового решения территориального вопроса, причем не такого уж и острого, только что произошел. Так что японцы имеют право!

  • Тётя Сара02:46, 31.05.2015#

    paul ты дэбил и америкосовско-укропский тролл, курилы нужны америкосам чтобы запереть Россию в приморье, это даже дуракам понятно а ты падла ёрничаешь!

  • ПсевдонимМихаил13:47, 29.08.2015#

    Прежде чем отреагировать следует вспомнить недавние события - передачу Сибири на 49 лет Китаю. При всех сильно звучащих аргументах Лаврова (в том числе и ехидстве - право каждого выбирать кого уважать больше и не Лаврову указывать японцам)до Недавних событий они могли бы восприниматься всерьез и безапелляционно. Но, г-да Пукин и Лавров, вы прокакали (извините, не могу вслух по достоинству оценить событие)Сибирь со всеми богатствами и населением (похоже навсегда)и как после этого выглядят ваши, извините, аргументы?! А если учесть "ИСТОРИЧЕСКУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ", "СКРЕПЫ" и прочее и прочее - становится ясно, что Япония вернет свою территорию и очень скоро. Потому как ТРЕП этих двух неуважаемых в Мире якобы политиков почти ничего не значит сегодня. А вскоре и вообще ничего не будет означать.

  • житель15:58, 29.05.2015#

    Вопрос в том, что, к сожалению, Курилами(как и всем ДВ) длительное время никто не занимался вовсе при наличии громких деклараций, что это наша земля(что правильно). Япошки то это видят и слышат недовольство населения этих районов(вплоть до желания присоедениться к Японии). Но они не понимают, что мы себя можем ругать как хотим-это наша земля(в семьях всякое бывает), а им это не позволительно - они тут чужие, в конце концов сами виноваты. Пусть теперь свои локти кусают. Вот так вот примерно.

  • )))16:15, 29.05.2015#

    Думаю, все имеет свою цену. . . . адекватную цену))) за японские передовые технологии можно и продать эти неразвитые, крошечные островки. . . . чем вбухивать миллиарды во всякие сколковы и изобретать лет 120 то, что уже давно изобретено.

  • Тётя Сара02:47, 31.05.2015#

    ты дэбил япошки пользуются всеми изобретениями какие у нас наворовали, мы больше забыли чем они изобрели!

  • Псевдоним07:06, 01.06.2015#

    тетя сара ты кончиная пророссийская сука!

  • Псевдоним07:08, 01.06.2015#

    где ж вас таких сук как тетя сара только находят?

  • Псевдоним07:10, 01.06.2015#

    еще раз что нибудь п. . . ш про укаинцев ж. . . . па тебе.

  • 36221:41, 30.05.2015#

    ХВЖ японцам, а не Курильские острова.

  • русский20:02, 07.06.2015#

    хохлы твари продажные. А Курилы это наша земля.

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