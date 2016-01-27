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Китай грозит ввести санкции против США
В ближайшее время Вашингтону придется не только отказаться от политики санкций, но и защищаться от нее самому — в связи с недавними угрозами Китая ввести ограничительные меры против США, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на Reuters, которое, в свою очередь, ссылается на заявления экс-сотрудника американского Госдепа.
Бывший сотрудник Госдепартамента Соединенных Штатов, который специализировался в дипведомстве как раз на санкционной политике, Питер Хэррел заявил, что соперники Вашингтона скопировали его тактику: «Недавние угрозы со стороны Китая ввести санкции против американских оборонных компаний, продающих оружие Тайваню, не должны удивлять американских официальных лиц или директоров корпораций: Вашингтон налагал санкции такого рода годами».
Ввести санкции против американских компаний, которые участвовали в поставках оружия на Тайвань, Китай решил еще в конце 2015 года. Свой план в КНР аргументировали защитой национальных интересов. Подобные меры являются отражением политики США в отношении Ирана: в течение 5 лет компаниям, которые вели бизнес с Ираном, запрещалось сотрудничать с американцами. В связи с чем большинство организаций выбирали Вашингтон, отметил Хэррел.
Ультиматум теперь выдвинут самим США, и Вашингтону придется выбирать между Тайванем и материковым Китаем, экономика которого в 20 раз крупнее. В случае если выбор будет сделан не в пользу КНР, власти китайской республики могут лишить Вашингтон возможности продавать на своей территории гражданское оборудование, в частности пассажирские самолеты и авиазапчасти. Кроме того, КНР является одним из важнейших рынков для таких американских компаний, как Apple, MasterCard, Starbacks, и ряда других.
Хэррел уверен, что китайские политики прекрасно понимают, какой властью они обладают благодаря растущей экономической и финансовой мощи страны. Их заявления о санкциях воспринимают всерьез, а другие страны, в частности Россия, уже начали изучать те сферы, в которых на США и их союзников можно оказывать экономическое давление.
В данной ситуации, по мнению аналитика, США необходимо признать свои слабости и справиться с ними в будущем. «У Вашингтона есть мощный аналитический механизм, разрабатывающий новые санкции против иностранных целей, зато для анализа собственных слабостей ничего не делается», — цитирует Хэррела Reuters.
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Комментарии
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vasya10:50, 28.01.2016#
Милые бранятся - только тешатся. Наивны надежды как то стравить две самые могущественные капиталистические страны современности, Китай и США. Гораздо больше поможет, если всё правительство во главе с премьером залезет на мавзолей и оттуда будет скандировать "ХАЛ-ВА! ХАЛ-ВА! ХАЛ-ВА! ХАЛ-ВА!". Не пройдёт и года, как экономика роисси попрет вверх, а у всех граждан станет во рту сладко. :)))
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ну это не санкции а так, фигня. Китай и США самый крупные торговые партнеры и серьёзных санкций водить не будут друг против друга.