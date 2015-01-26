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МИД КНДР назвал речь Обамы "жалким ворчанием неудачника"

26 Января 2015, 09:10 | В мире

Представитель МИД КНДР назвал высказывание президента США Барака Обамы о падении северокорейского режима в интервью наYouTube «жалким ворчанием неудачника». Об этом сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на интернет-СМИ.

«Обама сыпал целой палитрой обвинений, называя КНДР самой изолированной, самой обособленной и авторитарной страной и самой жестокой и подавленной нацией. Он даже нес вздор, что со временем интернет проложит себе путь в КНДР и поток информации приведет к изменениям», — прокомментировал представитель северокорейского внешнеполитического ведомства интервью президента США на YouTube от 22 января.

«Мы шокированы тем, что Обама, будучи президентом большой страны, настолько охвачен абсолютной антипатией и враждебностью по отношению к суверенному государству. Последние необдуманные замечания, сделанные Обамой, являются ни чем большим, как жалким ворчанием неудачника, загнанного в тупик в ходе изнурительного противостояния КНДР», — заявил представитель северокорейского МИДа.

Надо сказать, что это уже не первое оскорбительное замечание в адрес Обамы со стороны КНДР. Так, ранее в Пхеньяне сравнили американского президента с «обезьяной в тропическом лесу».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: обама  КНДР  Северная Корея 



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Комментарии

  • 12319:43, 26.01.2015#

    «обезьяной в тропическом лесу» - зауважал китайских руководителей!

  • 12319:47, 26.01.2015#

    вообщето корейских. . .

  • Gf19:58, 26.01.2015#

    Северная Корея, сама как обезьянка, только от муштрованная .

  • Lacosta20:22, 26.01.2015#

    Нужно побывать там, а потом говорить.

  • vasya19:59, 26.01.2015#

    Ну хоть не голодают в США, хоть и неудачники. Голод - участь "удачников" в Северной Корее.

  • 1234567720:41, 26.01.2015#

    Лично меня от вида белого плешивого карлика уже тошнит! При этом наглая лживая мстительная и тупая политика против своего народа и России: я его ненавижу. А кому он не нравится, уезжают в США, а то ОМОН со ШМОНОМ на вас потренеруется.

  • Не толерантный20:54, 26.01.2015#

    США в большей степени тоталитарно, чем КНДР. Голодных и нищих в США не меньше чем в КНДР а вот заключенных в тюрьмах США гораздо больше чем в КНДР. Все познается в сравнении.

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