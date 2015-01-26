МИД КНДР назвал речь Обамы "жалким ворчанием неудачника"

Представитель МИД КНДР назвал высказывание президента США Барака Обамы о падении северокорейского режима в интервью наYouTube «жалким ворчанием неудачника». Об этом сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на интернет-СМИ.

«Обама сыпал целой палитрой обвинений, называя КНДР самой изолированной, самой обособленной и авторитарной страной и самой жестокой и подавленной нацией. Он даже нес вздор, что со временем интернет проложит себе путь в КНДР и поток информации приведет к изменениям», — прокомментировал представитель северокорейского внешнеполитического ведомства интервью президента США на YouTube от 22 января.

«Мы шокированы тем, что Обама, будучи президентом большой страны, настолько охвачен абсолютной антипатией и враждебностью по отношению к суверенному государству. Последние необдуманные замечания, сделанные Обамой, являются ни чем большим, как жалким ворчанием неудачника, загнанного в тупик в ходе изнурительного противостояния КНДР», — заявил представитель северокорейского МИДа.

Надо сказать, что это уже не первое оскорбительное замечание в адрес Обамы со стороны КНДР. Так, ранее в Пхеньяне сравнили американского президента с «обезьяной в тропическом лесу».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.