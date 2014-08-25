Китай готов нанести России удар под дых

Введение Западом экономических санкций в отношении России раскололо мир на два лагеря, состоящие из стран поддерживающих и не поддерживающих санкции. Для РФ это разделение будет означать, с кем в ближайшем будущем ей предстоит выстраивать близкие экономические отношения и кого рассматривать в качестве политических союзников. Судя по последним действиям и заявлениям высшего российского руководства, в качестве основного экономического партнера, кредитора и политического союзника Кремль рассматривает Китай, стремительно завоевывающий лидирующие позиции в мире. На этом фоне, введение в отношении России экономических санкций может стать хорошей проверкой того, насколько Поднебесная соответствует возлагаемым на нее надеждам. Об этом пишет «Утро.Ru».

Самой жесткой проверке эта "дружба" может быть подвергнута уже в самое ближайшее время. Так, например, США намерены расширить список стран, поддерживающих санкции в отношении России. Как заявил на днях, в интервью литовскому изданию "Alfa" представитель Госдепартамента США отвечающий за санкционную политику, Дэниел Фрид, консультации на данную тему ведутся с Южной Кореей, Сингапуром и …Китаем.

Напомним, что еще совсем недавно Китай дал понять, что он против односторонних санкций в отношении России. В июле МИД КНР заявил, что Китай последовательно выступает против того, чтобы "в практике международных отношений при каждом удобном случае ставился вопрос о применении санкций и слышались угрозы об их введении".

Однако даже в этом случае, формулировки китайской стороны звучали достаточно обтекаемо. "Надеемся, что соответствующие стороны посредством диалога и переговоров решат существующие вопросы, а торгово-экономическое сотрудничество не будет политизировано", - заявил китайский дипломат Хун Лэя. То есть, по сути, выразив свое отношение к вопросу, китайская сторона так и не сказала ни твердого "да", ни твердого "нет". И это при том, что в апреле постпред РФ при ООН Виталий Чуркин утверждал, что Китай абсолютно точно не поддержит экономические санкции против России. По его словам, Россия и Китай не готовы согласиться, что Запад должен "заказывать музыку" на международной арене.

О том, как поведет себя Китай в условиях санкций в отношении России, станет ли он на ее сторону, или выберет сторону Запада, в экспертной среде нет единого мнения. И все же, эксперты не исключают, что при определенном стечении обстоятельств, Пекин может поддержать США и Запад, а вовсе не Россию.

Китай может присоединиться к санкциям Запада под давлением США, однако полностью сворачивать свое сотрудничество с Россией он не станет. Такое мнение в эфире радиостанции "Эхо Москвы" высказал китаист, начальник сектора Азии Российского института стратегических исследований Михаил Карпов.

"Я думаю, что Китай не будет в полной мере, конечно, сворачивать свое сотрудничество с Россией, это невыгодно Китаю, но с другой стороны, Китай вполне может сделать какие-то реверансы в сторону США", - считает эксперт.

Тут же Михаил Карпов озвучил довольно интересную вещь, вызывающую множество вопросов к решительной ставке, сделанной Кремлем на Китай. По его словам, присоединение Китая к санкциям вряд ли нанесет серьезный ущерб российской экономике. Причина кроется в том, что российские экономические и политические элиты, по его словам, имеют сильно завышенные ожидания от сотрудничества с Китаем.

По словам эксперта, Китай может заменить Европу в некоторых экономических сферах и дать финансирование под отдельные проекты, однако полноценной альтернативой финансовым и товарным рынкам Запада Китай не станет. "Говорить о том, что Китай может серьезно заменить Запад для России по целому ряду ключевых параметров, прежде всего финансовых, эта вещь, мне представляется, абсолютно утопическая. Китайская финансовая система до сих пор, по сути дела, система социалистической страны с неконвертируемой валютой", - пояснил Карпов.

Речь в данной ситуации не столько о том, сможет или не сможет Китай заменить России Запад, сколько о том, захочет ли он променять лояльность США и ЕС на Россию. Ответ на этот вопрос практически однозначен – "нет". Запад является важнейшим экономическим и финансовым партнером Пекина, жертвовать которым ради России он не станет ни при каких обстоятельствах. Напротив, дальновидные китайские власти попытаются использовать возникшие у России и Запада проблемы на свою собственную пользу.

По мнению Михаила Карпова, конфронтация России и Запада принесет серьезные политические выгоды самому Китаю. "Китай является глобальным бенефициаром этой ситуация, потому что Китай нужен и России и Западу, США. Сейчас все будут пытаться перетянуть Китай на свою сторону, и Китай этой ситуацией воспользуется в полной мере, и экономически и политически", - считает эксперт.

О том, что Китай в своих действиях не будет следовать исключительно российским интересам, а возможно и просто пойдет вразрез с ними свидетельствует целый ряд фактов. Так, например, несмотря на внешнее неприятие режима санкций, ряд китайских банков по собственной инициативе (или команде сверху) приостановил платежи из России, ссылаясь на санкционный режим.

То, что в сложившейся ситуации Китай явно не будет играть ни на чьей определенной стороне, а будет использовать происходящее исключительно в свою пользу, ставит Россию в весьма двусмысленное положение. Москва, как известно, сделала ставку на экономическое и политическое сближение с Поднебесной, в противовес разрыву отношений с Западом. Однако это вовсе не означает взаимности со стороны Пекина, который при любых обстоятельствах поступит так, как будет выгодно только ему. В результате, Россия рискует оказаться подставленной под сокрушительный удар, грозящий не только разочарованием, но и прямыми экономическими и политическими потерями.

Другой, не менее серьезный риск, связанный со сближением с Китаем, обусловлен тем, что китайской стороне свойственно использовать излишнюю зависимость от нее других стран для решения не только экономических, но и политических и даже территориальных вопросов. И возможные претензии Пекина на какую-то часть российских территорий не выглядят в этой ситуации чем-то совершенно невероятным.

Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.