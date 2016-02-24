Журналисты Приморья и провинции Цзилинь открыли Год российских и китайских СМИ

Год российских и китайских средств массовой информации, объявленный Президентом России Владимиром Путиным и Председателем КНР Си Цзинпином, открылся встречей руководителей СМИ Приморья и Яньбянь-Корейского автономного округа (ЯКАО) провинции Цзилинь. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», стороны договорились о сотрудничестве в развитии коммуникаций между масс-медиа двух стран.

Мероприятие прошло в столице округа городе Янцзи. Участие в форуме приняли руководители приморского краевого отдаления Союза журналистов России, приморского представительства «Российской газеты», делового издания «Золотой Рог», «Новой газеты во Владивостоке», представители Общественного телевидения Приморья, ИА «Примамедиа», радиостанции «Лемма», ведущих краевых изданий «Бизнес-Арс» из Арсеньева, «Коммунар» из Уссурийска, «Находкинский рабочий». В ходе мероприятия редакторы приморских СМИ обменялись с китайскими коллегами мнениями по перспективам двустороннего сотрудничества.

«Приморские СМИ активно рассказывают своей аудитории о вкладе Народно-освободительной армии Китая в победу во Второй мировой войне, о современных страницах сотрудничества двух стран», – отметил приморский журналист Андрей Островский.

По словам директора газеты «Яньбянь Жибао» господина Ань Госянь, Китай, со своей стороны, готов делиться опытом внедрения современных медиатехнологий.

Как отметил в своём выступлении министр пропаганды ЯКАО господин Инь Чэнлун, Яньбянь-корейский автономный округ провинции Цзилинь (КНР) и Приморский край являются ближайшими соседями. И тесное сотрудничество редакций СМИ двух стран вносит свой вклад в развитие приграничных отношений.

По словам директора департамента информационной политики Приморского края Алексея Казакова, российская сторона заинтересована в продвижении информации о культуре, традициях, современной жизни Приморского края среди китайской аудитории.

«Читатели и зрители газет и телестанций ЯКАО – это многомиллионная аудитория, которая интересуется важнейшими событиями Приморья. Сотрудничество в рамках Годов российских и китайских СМИ – взаимовыгодно. Газеты, телевидение, информационные агентства помогают в развитии туризма, экономическом сотрудничестве», – подчеркнул он.

Приморская делегация пригласила руководителей редакций ведущих масс-медиа Яньбянь-Корейского Автономного округа продолжить обсуждение на Третьем Дальневосточном медмасаммите, который состоится в июне 2016 года.

Встреча завершилась подписанием Протокола намерений между департаментом информационной политики Приморского края и Министерством пропаганды Яньбянь-корейского автономного округа. В нем российская и китайская стороны зафиксировали основные векторы двустороннего сотрудничества в рамках Годов российских и китайских СМИ 2016 и 2017 годов. Департамент информационной политики Приморского края и министерство пропаганды Яньбянь-Корейского автономного округа договорились содействовать информационному взаимодействию СМИ двух стран, участию в обмене делегациями и передовым опытом в медиасреде.

2016-й и 2017-й объявлены годами китайских и российских СМИ решениями Президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Их задача – укрепление информационного взаимодействия между двумя странами, реализация совместных проектов в сфере медиа и организации мероприятий.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.