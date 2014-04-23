История, как известно, не знает сослагательного наклонения, но почему бы не вспомнить, где еще на Земле (и не только) когда-то развевались российские или советские флаги

Возвращение Крыма в лоно государства российского оживило дискуссию о том, на что бы еще Россия могла «положить глаз». Конечно, ставить территориальные гиперамбиции во главу угла государственной политики было бы не просто неразумно, но и губительно. Крымская победа ни в коем случае не должна вскружить голову у более-менее ответственных людей. Но в качестве исторического экскурса, думаем, этот материал историка Андрея ЗЕЛЕВА, опубликованный на портале Topwar.Ru, будет безусловно интересен.

Как известно, все империи когда-то возникают, расширяются, но потом неизбежно разваливаются. В 1917 г. рухнула Российская империя. В 1991-м развалился СССР.

В результате Революции 1917 года Россия потеряла Финляндию, Польшу, область Карса (ныне Турция), проиграла Первую Мировую войну. В результате событий 1991 г. от России отошли Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Киргизия, Латвия, Литва, Молдавия, Таджикистан, Узбекистан, Украина, Эстония. Еще раньше, как все знают, царь Александр II продал Америке Аляску. Однако мало кто знает, попытки создать колонии русские предпринимали и в Африке, в Америке, на Тихом океане. Об этом мало что у нас пишут и знают, многих, например, удивит тот факт, что русские колонии были и на Гавайских островах и в Калифорнии...

Упущенные колонии в Америке

1. Остров Тобаго (ныне часть государства Тринидад и Тобаго). Общая площадь - 300 кв. км

Российской колонией у берегов Южной Америки мог бы стать остров Тобаго, который являлся колонией Курляндии, вошедшей в состав Российской империи. В 1652 курляндский герцог Яков завладел о. Тобаго у берегов Южной Америки. В течение 30 лет сюда переселились 400 курляндцев, а также были закуплены в Африке более 900 негров-рабов. В Африке курляндцы приобрели остров святого Андрея (остров Джеймс, ныне часть Гамбии). Однако в 1661 эти территории в двух полушариях перешли в пользование Англии: курляндский герцог фактически внес их как залог за кредиты. Когда Курляндия вошла в состав Российской империи, Екатерина II до 1795 пыталась отсудить у британцев эти два острова, но безуспешно.

Ценность: Тринидад богат нефтью, газом, асфальтом. Развито с/х, туризм, металлургия и химическая промышленность. Находясь относительно рядом с США и Панамским каналом, остров имеет важное стратегическое значение.

2. «Русская Америка»: Аляска, Западное побережье Северной Америки, Калифорния

Аляска - огромный (1 481 347 кв. км суши) штат США, бывшая колония России. Так называемая Русская Америка вовсе не ограничивалась только Аляской. Баранов и другие руководители Российско- американской компании ясно понимали необходимость колонизации западного побережья Америки, вплоть до Калифорнии (и включая ее). Попытка создать обосноваться в устье реки Колумбия (ныне штат Вашингтон, США) оказалась невозможной из-за того, что туда успели первыми войти американцы. Однако недалеко от Сан-Франциско русские все же основали известный Форт-Росс в Калифорнии, но затем продали его. Аляска богата морскими ресурсами, нефтью, газом, золотом, имеет важное стратегическое значение. Продажа Аляски - самый идиотский поступок российских правителей до 1917.

Упущенные колонии в Азии

1. Проливы Дарданеллы и Босфор

Проливы могли бы стать российскими, если бы не революция 1917, так как по соглашению с союзниками Россия получала бы эти проливы. Можно было их захватить и во время Второй мировой войны, но и этот шанс был упущен.

2. Сиам (Таиланд)

Таиланд - большая страна в южной Азии, между Индийским и Тихим океаном, 514 000 кв. км. Зажатые между британскими и французскими колониями, короли Таиланда искали покровительства России. Король Рама V в 1880 заявил о своем желании заключить дружественный союз с Россией. В 1897 в столицу России прибывает король Чулалонгкорн с секретным планом вхождения Сиама в состав России в качестве доминиона. Однако англичанам удалось внушить таиландскому королю, что русские сошлют его в Сибирь, а Таиланд станет не доминионом, а колонией России. Очевидно, русская дипломатия проиграла из-за своей пассивности и неумения нейтрализовать влияние противника.

Ценность: страна занимает важное стратегическое положение, экономика основана на туризме, добыче газа, выращивания риса и т.д.

3. Монголия

Монголия, отсоединившись от Китая, стала фактически владением России, однако большевики предпочли навязать монголам советскую власть для видимости того, что, мол, СССР - не единственная «социалистическая» страна.

4. Северный Иран

Северный Иран мог бы стать российским (южный - британским), если бы Россия не проиграла Первую мировую войну из-за революции 1917 и политики большевиков, которые отменили все «колониальные» договоры Российской империи с Ираном.

5. Западная Армения

Западная Армения могла отойти от Турции к России, если бы не проиграли Первую мировую войну.

6. Манчжурия

Манчжурия (Северо-Восточный Китай) могла бы стать российской, если бы не поражение России в Русско-Японской войне.

7. Большевики в обмен на признание Афганистаном своего режима подарили ему некоторые прилегающие районы.

8. Некоторые княжества в Индонезии, борясь с голландцами, предлагали вступить под российское подданство.

Первый и последний штатный консул России в Индонезии Михаил БАКУНИН в течение пяти лет (1895-1899) не раз вносил предложения об установлении непосредственных торговых связей между Россией и островным государством. А также информировал Петербург о возможности совместной с голландцами колонизации Явы и Суматры (голландцы, таким образом, хотели завести союзника в борьбе против англичан в этом регионе). Он предлагал сделать здесь морскую базу, которая контролировала бы подступы к русскому Дальнему Востоку. Николай II отвечал Бакунину: «Дружба с Англией для меня важнее, чем эти дикие места».

Упущенные колонии в Европе

Острова в Средиземном море Мальта и Ионические, присоединенные к России в ходе войн с Наполеоном, были, однако, уступлены англичанам.

Упущенные колонии на Тихом океане

1. Гавайские острова

Присоединить к России Гавайские острова попытался сотрудник Российско-американской компании Георга ШЕФФЕРА (1779-1836). В ноябре 1815 Шеффер достиг Гавайев, после успешного курса лечения тамошнего «государя» КАМЕХАМЕХА и его жены завоевал «дружбу и доверие великого короля», который даровал Шефферу несколько десятков голов скота, рыболовные угодья, землю и здания под факторию.

Однако затем переговоры расстроились, и в мае 1816 на подошедших русских кораблях «Открытие» и «Ильмена» Шеффер отплыл на Кауаи. Каумуалии оказался рад возможности получить сильного союзника и с его помощью возвратить независимость. 21 мая (2 июня) он в торжественной обстановке просил Александра I принять свои владения под покровительство, клялся в верности российскому скипетру, обещал возвратить «Беринга» и его груз, дал компании монополию на торговлю сандаловым деревом и право беспрепятственного учреждения на своих территориях факторий.

1 (13) июня Каумуалии по тайному договору выделил Шефферу 500 человек для завоевания островов Оаху, Ланаи, Мауи, Малокаи и прочих, а также обещал всяческую помощь в строительстве русских крепостей на всех островах. Шеффер купил для Каумуалии шхуну «Лидия» и договорился о покупке у американцев вооруженного корабля «Авон». Окончательно оформить и оплатить сделку должен был Баранов. Стоимость кораблей Каумуалии обязался возместить компании сандаловым деревом.

Шафферу и его людям королем было пожаловано несколько гавайских селений и ряд территорий, где Шеффер произвел серию переименований: долину Ханалеи назвал Шефферталь (долина Шеффера), реку Ханапепе - Доном. Дал он русские фамилии (Платов, Воронцов) и местным вождям.

Во владениях Каумуалии Шеффер силами предоставленных ему королем нескольких сотен работников разбил сады, построил здания для будущей фактории и три крепости, назвав их в честь Александра I, его жены императрицы Елизаветы и Барклая-де-Толли.

Направленное в Главное правление Российско-американской компании Барановым послание Шеффера достигло адресата лишь 14 (26) августа 1817. Хоть и будучи уверенными в необходимости присоединения островов, но не решаясь действовать самостоятельно, директора компании В. В. КРАМЕР и А. И. СЕВЕРИН направили донесение императору и министру иностранных дел К. В. НЕССЕЛЬРОДЕ. В феврале 1818 Нессельроде изложил окончательное решение:

«Государь император изволит полагать, что приобретение сих островов и добровольное их поступление в его покровительство не только не может принесть России никакой существенной пользы, но, напротив, во многих отношениях сопряжено с весьма важными неудобствами. И потому Его величеству угодно, чтобы королю Томари, изъявя всю возможную приветливость и желание сохранить с ним приязненные сношения, от него помянутого акта не принимать, а только ограничиться постановлением с ним вышеупомянутых благоприязненных сношений и действовать к распространению с Сандвичевыми островами торговых оборотов Американской компании, поколику оные сообразны будут сему порядку дел».

Подобное решение находилось в соответствии с общим направлением политики России того времени. Отказываясь от приобретений на Тихом океане, Александр I рассчитывал удержать Великобританию от захватов территории распадающейся Испанской колониальной империи. Кроме того, правительство не хотело ухудшать отношения с США перед началом переговоров по включению их в состав Священного союза. В общем, как всегда, нашим правителям ничего не жалко для друзей.

Таким образом, царь отказался принимать Гавайские острова в подданство, и вскоре русских с островов выгнали наши тогдашние друзья американцы.

2. Папуа Новая Гвинея.

Присоединить к России Новую Гвинею пытался великий русский путешественник и ученый Николай Николаевич Миклухо-Маклай (1846-1888). В 1883 он встретился с императором Александром III, которому высказал свою давнюю мысль. Он хотел, чтобы Россия установила протекторат над свободной частью Новой Гвинеи раньше, чем это сделают Англия или Германия. По сути, он предлагал присоединить свой берег (Берег Маклая на севере Новой Гвинеи) к России. Он надеялся таким образом защитить туземцев от варварства колонизаторов. Царь остался равнодушен к его предложению. Хотя Берег Маклая и находился в собственности Миклухо-Маклая, Россия никак не отреагировала, когда колонией завладели немцы.

3. Острова

Русские мореплаватели открыли в Тихом и Атлантическом океанах около 400 островов, но они почему-то принадлежали(-ат) Франции и Англии. Многие острова Полинезии (Острова Общества, Туамоту, Маркизские, Тубуаи) были открыты русскими мореплавателями. Даже целый архипелаг существует - Острова Россиян (однако, русским царям они были не нужны, а Франции понадобились). Названия островов говорят за себя: Аракчеев, Волконский, Крузенштерн, Спиридов, Барклай-де-Толли, Чичагов, Кутузов, Витгенштейн, Беллинсгаузен.

Упущенные колонии в Африке

Как ни странно, но российские цари к богатому Черному континенту интереса почти не проявляли. Петр I подумывал о колонизации Мадагаскара, для чего послал туда экспедицию во главе шведского адмирала Даниэля Вильстера. Петр Великий был царем умным, и прекрасно понимал, что для сообщениями с владениями России на Тихом океане нужны колонии в Африке для стоянки кораблей. Однако, из-за смерти царя, дело заглохло. Однако, никаких конкретных действий цари не предпринимали вплоть до того прекрасного момента когда уже вся Африка была поделена европейскими державами. Вот тогда-то только для медлительных русских правителей стало понятно, что база в Африке нужна - на пути из европейской Росси к Тихому океану, к Владивостоку. И даже, не то чтобы это поняли цари (что нужна такая база станет понятно только в Русско-Японскую войну, когда нашей эскадре отказывались продавать уголь в портах наши будущие союзники по Антанте).

Была лишь робкая попытка колонизировать Эфиопию, которую предпринял Николай Иванович Ашинов (1856 - 1902). Для начала, надо было убедить эфиопов в том, что у нас с ними одна вера (это далеко не так). В 1883 Ашинов отправился в Абиссинию (Эфиопию), задавшись планом содействовать политическому и церковному сближению Абиссинии с Россией, и вступил в сношения с негусом Иоанном. Вернувшись затем в Россию, он, именуя себя «вольным казаком», затеял в 1889 экспедицию в Абиссинию. Во главе отряда из 150 терских казаков основал в форте Сагалло на побережье берега Французского Сомали (сейчас Джибути) колонию «Новая Москва». Однако, на эту территорию претендовали наши друзья тогдашние французы (а на саму Эфиопию - итальянцы). Французы были в сложном положении, но к их счастью Петербург поспешил откреститься от Ашинова. 5 февраля 1889 казаки заметили французскую эскадру в составе крейсера и трех канонерских лодок. Ашинов получил от посыльного письмо с ультиматумом. Но Ашинов, не знавший французского, поприветствовал генерала, так как не ожидал нападения со стороны дружественной Российской империи страны. Начался артиллерийский обстрел Сагалло, в результате которого шесть русских было ранено, несколько погибло. Французские снаряды разрушили все посадки. Над Сагалло в качестве белого флага подняли рубаху. Вскоре на кораблях «Забияка» и «Чихачев» их доставили в Россию. В 1894 отставной есаул Кубанского Казачьего войска Н.С. Леонтьев совместно с видным русским путешественником А.В. Елисеевым, отставным штабс-капитаном конной артиллерии К.С. Звягиным и архимандритом Ефремом организовал экспедицию в Эфиопию. В старой столице Эфиопии - Энтото - экспедициия была встречена императором Менеликом II. Леонтьеву удалось убедить русское правительство отправить в дар Менелику 30 тыс. винтовок, 5 млн. патронов и 6 тыс. сабель, оформленных как проданные через французского посредника Л. Шефне. В Массауа все материалы были конфискованы итальянцами и лишь после заключения в 1896 мира между Италией и Эфиопией переданы последней. В период итало-эфиопской войны 1895-96 Леонтьев находился в Эфиопии в качестве военного советника императора Менелика. 9 мая 1896 негус пожаловал Леонтьеву почетный щит, саблю и титул графа, впервые для этого учрежденный в Эфиопии. Леонтьев участвовал и в мирных переговорах Эфиопии с Италией. 12 августа 1896 он прибыл в Рим, где сообщил о последних условиях мира, предложенных Менеликом. В 1897 Менелик назначил Леонтьева генерал-губернатором округов Уба и Бако на юге страны. Леонтьев попытался привлечь к эксплуатации этих территорий русское правительство, но получил отказ. Однако ему удалось добиться передачи Россией Эфиопии еще 30 тыс. ружей с боеприпасами, однако эта партия была арестована в Лондоне на том основании, что товарное свидетельство не упоминало о принадлежности оружия русскому правительству. В 1897 Россия направила в Эфиопию свою дипломатическую миссию во главе с П.М. Власовым. К этому моменту Леонтьев совместно с английскими, французскими и бельгийскими промышленниками основал общество по эксплуатации Экваториальных провинций Эфиопии, о чем Власов и сообщил в Петербург. Русское правительство отказалось далее поддерживать Леонтьева. Последней вехой в его деятельности было участие в военном походе эфиопских войск под предводительством раса Уольде-Георгиса к озеру Рудольфа (1898-1899). Леонтьев был ранен и навсегда уехал из Эфиопии. Больше повезло одному из его помощников, Н.Н. Шедевру, который водрузил эфиопский флаг на юго-западном берегу озера Рудольфа, установив тем самым южную границу Эфиопии. Таким образом из-за нерешительности русских царей, заполучить колонию в Африке не удалось.

СССР тоже вполне мог завладеть какой-нибудь территорией в Африке, в обмен на поставляемую помощь и оружие, но советское руководство предпочло подарить. Генсеки (их отчасти оправдывает тот факт, что они были в маразме) предпочитали «дружить». Так СССР например построил глубоководный порт в Бербера (Сомали), в надежде на то, что там будет советская база. Но после того, как мы построили там порт, нас оттуда выпнули, а базу разместили американцы. Потом СССР стал создавать военную базу в Эритрее (тогда части Эфиопии), на островах Дахлак, но эритрейцы победили в войне с эфиопами, и нас выпнули опять. Если бы генсеки не верили словам, а в обмен на оружие и помощь потребовали территории, базы все еще были бы российскими.

2) Ливия: Черчилль во «Второй Мировой Войне» утверждает, что это он на Ялтинской конференции пытался отдать Сталину Ливию взамен на сокращение советских доминионов в Восточной Европе.

Арктика и Антарктида

1. Антарктида была открыта русскими мореплавателями, однако Россия никогда почему-то не предъявляла претензий на территории этого материка (богатого ресурсами), в отличие от множества других стран. Например, Австралия, Новая Зеландия, Аргентина, Норвегия, Великобритания и Франция претендуют на части Антарктиды, а мы, открывшие ее - не на что не претендуем.

Ценность: огромные морские биоресурсы в прибрежных водах, газ, нефть.

2. Северные полярные владения России / СССР потеряны из-за отсутствия жесткости и последовательности внешней политики России. Поэтому ныне Полярные владения оспариваются другими странами, причем не только моря, но и острова (Земля Франца Иосифа - Норвегией, остров Врангеля - США, что не мешает нам разоружаться и дальше).

Ценность: морские биоресурсы, газ, нефть.

3. Архипелаг Шпицберген (Грумант) мог бы быть российским / советским, но из-за нерешительности Молотова (ранее - царей), был уступлен Норвегии.

Ценность: уголь, морские биоресурсы, газ, нефть, 90% всей пресной воды.

Космос

Несмотря на то, что СССР первым запустил на Луну, Венеру и Марс космические аппараты, он почему-то не поставил вопрос о распространение суверенитета на эти космические объекты (или хотя бы их части). По аналогии, США и ЕС могли бы претендовать на Титан (спутник Сатурна) и Юпитер, на который они первыми запустили космические зонды.

Ценность: громадные природные ресурсы (металлы, термоядерное топливо в виде дейтерия и т.д.), перспективная возможность терраформирования (создания на них условий пригодных для жизни человека), то есть заселения.

Несмотря на это, Россия (и СССР) даже не пытаются распространить свой суверенитет на части Солнечной системы. Хотя прямо скажем имея голос в СБ ООН, и определенное количество еще не заржавевших ядерных ракет, можно было с американцами космос поделить. В любом случае, через лет 30-50 проблема станет актуальной, но к тому времени, останется ли у нас аргументы?

Вывод - идиотизм и пофигизм властей обуславливает, что не смотря на то, что мы были в Космосе первыми, хозяевами там в будущем будут американцы, китайцы, европейцы, японцы, но не мы.

А что было бы если?

Допустим, не упустили бы колоний, была бы у нас к 1904 году Эфиопия, Гавайские острова, Аляска, северо-восточная часть Новой Гвинеи, Таиланд. Что изменилось бы?

Ну, во-первых, Япония не смогла бы нас победить, если бы наш флот был бы не заперт во Владивостоке и в Порт-Артуре, а находился в центре Тихого океана на Гавайях. Оттуда он мог наносить удары по Японским островам. Флот же под руководством Рожественского, во-первых, лучше снабжался, будь у нас колонии в Африке, во-вторых, войдя в Тихий океан, он бы не прорывался бессмысленно через Цусимский пролив, а встал бы в базах - на Гавайях либо в Таиланде, уже оттуда совершая рейды против Японии. Да и отсутствие опыта плаваний в южных морях в этой войне привело к тому, что снаряды у Рожественского фактически испортились из-за влажности.

Одним словом, мы бы не проиграли Японскую войну, а значит и Революция 1905 была бы слабее, власть Николая II - популярнее, и, следовательно, не проиграли бы мы и I Мировую войну. Следовательно, не было бы Революции 1917. Объяснять, чем отличалась бы Россия не будь 70 с лишним лет «советской власти», не будь Гражданской войны, Геноцида казаков, Голодомора, Раскулачивания и т.д. и т.п. думаю, нормальным людям не стоит. Не развались Российская империя, ко II Мировой войне мы подошли, во-первых, с большим населением, во-вторых, у нас была бы Финляндия, а значит, не было бы финского фронта, и не было бы Блокады Ленинграда...

Надо сказать, что до сих пор есть личности, которые всячески оправдывают продажу Аляски и прочие уступки. Их доводы сводятся к 2 пунктам:

1) Эти далекие территории сложно снабжать, дорого, они далеко.

2) У нас все равно бы все отобрали силой. Лучше самим подарить или продать.

По существу пункт 1 противоречит пункту 2, ибо пункт 1 говорит о том, что эти территории не нужны, а 2 - что они нужны не только нам, но и другим странам. На самом деле, они действительно нужны, во всяком случае, американцы предоставлять независимость Аляске не торопиться (на Аляске тема отсоединения популярна).

Так что?

1. Снабжать Аляску ничем не сложнее чем Камчатку или Чукотку - также морем и авиацией.

2. Все-таки никто из-за Аляски с Россией воевать не собирался, и договоры с США и с Великобританией о разграничении границ Русской Америки это подтверждают.

Кстати, даже во время Крымской войны, союзники даже не попытались захватить Аляску, а десант, попытавшийся захватить Петропавловск-Камчатский был разбит.