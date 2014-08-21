Нобелевский комитет просит Барака Обаму вернуть премию мира

Торбьерн ЯГЛАНД, председатель Нобелевского комитета мира, заявил, что президент Обама "действительно должен рассмотреть" немедленное возвращение его медали Нобелевской премии мира, сообщает Zrpress.Ru со ссылкой на издание The Final Edition.

Ягланд, в окружении четырех других членов Комитета, сказал, что они никогда раньше не просили о возвращении премии мира, "даже от такого проклятого военного преступника как Киссинджер", но, "всё ещё открыт Гуантанамо". Афганистан, бомбардировки Ливии. Там убили бен ЛАДЕНА, а не доставили его на скамью подсудимых.

Комитет награждал Обаму желанной премией в 2009 году после того как он сделал ряд выступлений в первые месяцы своего президентства, когда он убедил комитет по премии мира, что он был за: "создание нового климата... многосторонней дипломатии... акцент на роли Организации Объединенных Наций... диалога и переговоров как инструментов для разрешения международных конфликтов... и видение мира, свободного от ядерного оружия".

Он сказал, что члены комитета были "совершенно пьяны" в день, когда они голосовали также, как это было во время годового AQUAVIT-дегустации фестиваля в Норвегии. "Полностью обкуренные" члены слушали снова и снова, повторы речи Обамы в Каире, представляя славное будущее: черный человек ведет Америку и весь мир в новую эру мира, надежды и доброй воли. "В течение нескольких часов мы были все как 18-летние студенты снова в красивом, иногда солнечном Университете Бергена! О, как мы плакали от радости!"

Председатель сказал, что г-н Обама может отправить медаль обратно в простом пакете обычной почтой, если это поможет ему преодолеть смущение от общественного возвращения.

Белый дом, пишет газета The Final Edition, отказался от комментариев.

Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.



