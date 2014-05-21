Приморцы, которые собираются на отдых во Вьетнам, могут попасть прямо на войну

Войска, танки, грузовики, артиллерия и бронетранспортёры армии Китая направляются к вьетнамской границе, судя по фотографиям, сделанным местными жителями 16 и 17 мая.

По сводкам Google

Китайские пользователей Интернета разместили в сети фотографии массового перемещения сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК). На многих фото, которые воспроизводит российский портал «Военный информатор», видно, как китайские войска в полном боевом снаряжении направляются к местной железнодорожной станции в Чунцзо.

Один пользователь сети сообщил, что солдаты погрузились на поезд Чунцзо – Пинсян, Пинсян граничит с Вьетнамом. Он также утверждал, что Хыу НГИ, пограничный пропускной пункт во Вьетнам, в настоящее время закрыт.

На фотографиях, сделанных пассажиром поезда, видно, как пушки готовят к перевозки по железной дороге, а китайские войска и военная техника перемещаются по просёлочным дорогам. На нескольких фото видно, что силы НОАК двигаются в Чунцзо в Гуанси-Чжуанском автономном районе, недалеко от границы с Вьетнамом.

Анализ показал, что фотографии появились в Интернете совсем недавно. Большинство из них были проиндексированы Google в прошлую субботу. В совокупности эти изображения и свидетельства очевидцев говорят о концентрации китайских войск у границы с Вьетнамом.

К понедельнику 4 тысячи китайцев эвакуированы из Вьетнама после прошедших в стране антикитайских погромов. Правительство КНР организовало для отправки своих граждан на родину несколько чартерных рейсов и направило специальные суда.

ИТАР-ТАСС сообщает, что "Китай приостанавливает реализацию части программ двусторонних контактов с Вьетнамом" и рекомендует своим гражданам "временно воздержаться от поездок во Вьетнам".

МИД КНР заявляет, что прошедшие во Вьетнаме беспорядки, о китайских жертвах которых рассказывал ранее "Ридус", "подорвали дух и условия китайско-вьетнамских контактов и сотрудничества".

"КНР продолжит следить за развитием ситуации, обдумывая дальнейшие действия", - сказал Хун Лэй.

Не обошлось без американцев

Вьетнам все еще охвачен антикитайскими настроениями, сообщает в свою очередь портал «Военное обозрение». Участники акций протеста требуют вывода китайской нефтяной платформы из спорного участка Южно-Китайского моря. 15 мая пришло сообщение о гибели 21 человека (по предварительным данным, большинство погибших китайцы) и сотне раненых. Сотни человек задержаны правоохранительными органами. Демонстранты штурмовали сталелитейный завод Formosa Plastics Group, принадлежащий тайваньской корпорации, во вьетнамской провинции Хатинь. Кроме того, разгромлены 15 иностранных предприятий на юге государства. Массовые акции протеста начались 11 мая и были связаны с конфликтом в районе спорных островов в Южно-Китайском море.

От погромов пострадали тайваньские, китайские и южнокорейские предприятия. Затронули акции протеста и других иностранных предпринимателей. Так, сингапурский МИД заявил, что пострадали несколько иностранных предприятий. Погромщики взломали их и подожгли. Пострадал Вьетнамо-Сингапурский промышленный парк. Правительство Сингапура попросило Ханой немедленно восстановить порядок. Китайский МИД призвал Вьетнам успокоиться и уважать суверенитет КНР. Тайвань выразил обеспокоенность, осудил насилие и призвал Ханой восстановить порядок, а также воздержаться от принятия поспешных решений, которые могут поставить под угрозу многолетние дружественные отношения между двумя странами.

Надо отметить, что всплеск напряженности в регионе произошел после визита американского президента Барака ОБАМЫ (куда же без американцев!), который выразил поддержку своим союзникам Японии и Филиппинам, которые имеют территориальные споры с Пекином. Президент США подписал с филиппинскими властями соглашение о военном сотрудничестве. Кроме того, в апреле помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Дэниел РАССЕЛ заявил, что Пекину не стоит сомневаться в готовности Вашингтона защищать своих азиатских союзников в случае применения Китаем силы при решении территориальных конфликтов со своими соседями. Рассел заявил, что «следует усилить давление на Китай».

Повод для роста напряженности в Южно-Китайском море дал Китай. Китайцы впервые послали глубоководную буровую установку для разведки углеводородов у Парасельских островов. Буровая установка принадлежит китайской государственной нефтегазовой компании и может вести работы на глубине до 3 км. По оценкам ученых, запасы нефти в Южно-Китайском море составляют от 23 до 30 млрд. тонн, а природного газа — около 16 трлн. кубометров. Большая часть углеводородов (около 70%) расположено на глубоководном шельфе. Во Вьетнаме считают, что Парасельские острова принадлежат им. Кроме того, в территориальный спор в Южно-Китайском море вовлечены Тайвань, Филиппины, Малайзия и Бруней.

Коммунист коммунисту глаз выклюет

Напомним, что Китай и Вьетнам воевали в 1979 и в 1984 годах. Это были единственные в истории войны между социалистическими странами. В обоих случаях Советский Союз оказывал серьезную военно-техническую и политическую поддержку Вьетнаму.

Однако сегодня, если, не дай бог, в регионе вновь полыхнет, последнему рассчитывать на такую поддержку вряд ли приходится. Россия крайне заинтересована в сотрудничестве как с Китаем, так и с Вьетнамом. Поэтому никакого выбора Кремль делать, понятное дело, не будет, а будет просто уговаривать обе стороны сесть за стол переговоров.

А в Таиланде комендантский час

Как уже сообщал ZRPRESS.RU, во вторник, 20 мая, главнокомандующий армии Королевства Таиланд объявил в стране военное положение для того, чтобы восстановить порядок после нескольких месяцев антиправительственных протестов, в результате которых 28 человек погибли, а сотни получили ранения различной степени тяжести.

Как сообщает Bangkokpost, в своем выступлении на местном телеканале главнокомандующий сослался на закон 1914 года позволяющий ему принимать такие решения в кризисные для страны времена. Он подчеркнул, что данный шаг был сделан для восстановления мира и спокойствия в стране. «Это не военный переворот. Общественности не нужно паниковать, стоит просто продолжать жить обычной жизнью», - подчеркнул генерал Праус ЧАН-ОЧА.

В отличие от переворота военное положение дает контроль армии над безопасностью в стране и при этом оставляет правительству право принятия решений и управления страной.

Напомним, Таиланд стал свидетелем 18 переворотов за последние восемь десятилетий, последний из которых свергнул бывшего премьер-министра Таксина Чинавата в 2006 году. Последние полгода в Таиланде постоянно проходят протесты, направленные на свержение действующего правительства.

Евгений СИДОРОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.