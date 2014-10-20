Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Министр экономики Японии уйдет в отставку из-за финансового скандала
Министр экономики, торговли и промышленности Японии Юко Обути уже 20 октября может подать в отставку из-за скандала с растратой денежных средств членами ее политических фондов в ходе предвыборной кампании. Об этом пишет местная пресса.
Ожидается, что в понедельник глава ведомства встретится с премьером Японии Синдзо Абэ, после чего объявит о своем решении покинуть министерский пост.
Напомним, что ранее в отчетных документах политических фондов двух групп поддержки Обути были выявлены несоответствия в доходах и расходах на культурные мероприятия для ее сторонников. По некоторым данным, на их походы в театр было потрачено порядка 400 тысяч долларов США.
Эксперты говорят, что Юко Обути не сможет избежать отставки и будет вынуждена взять на себя ответственность за случившееся. Политологи утверждают, что из-за скандала с Юко Обути репутационные потери неизбежно понесет глава кабинета министров Японии Синдзо Абэ, что обязательно скажется на рейтингах политика. Добавим, что Юко Обути, в случае если она все-таки оставит свою должность, станет первым министром из правительства Абэ, покинувшим пост в связи со скандалом.
Интересно, что Юко Обути заняла министерское кресло в сентябре текущего года, когда Синдзо Абэ обновил состав правительства. Тогда в новом списке высших чиновников появилось сразу 11 "свежих" имен, среди которых было пять женских. Таким образом, как отмечали аналитики, премьер хотел повысить популярность своего кабинета, акцентируя внимание на том, что он уделяет большое внимание женщинам и отводит им заметную роль в политике.
Примечательно, что 40-летняя Юко Обути стала первой женщиной в истории Японии, которая возглавила министерство экономики, торговли и промышленности страны. Она пользовалась большой популярностью среди японского населения. Мать двоих детей, сумевшая сделать отличную карьеру и обладающая телегеничной внешностью, - далеко не рядовой пример для японского государства, где в политике традиционно доминируют мужчины. Многие в будущем прочили ей премьерский пост.
Кроме того, Юко Обути принадлежит к роду, где политика является семейным делом. Ее отец Кэйдзо Обути с июля 1998 года по апрель 2000 года исполнял обязанности премьер-министра Японии, а дед Мицухэй Обути входил в состав японского парламента.
Новости тематики
- Северная Корея официально объявила о проведении ядерного испытания у границ с Приморьем
- Япония и без Курил не против дружбы с Россией
- Техногенный толчок на территории Северной Кореи зафиксирован рядом с Приморьем
- Президент России Путин сделал Президенту Республики Корея очень ценный личный подарок
- Дальний Восток расхваливали в Лондоне
- Американская атомная подлодка подошла близко к Владивостоку
- Тихоокеанский флот может вернуться во вьетнамский Камрань
- Чешская Республика утвердила официальный статус короткого названия страны
- Ким Чен Ын приказал подготовить ядерное оружие к "немедленному использованию"
- Журналисты Приморья и провинции Цзилинь открыли Год российских и китайских СМИ
Новости раздела
- Обама признался, что он пытался угрожать Путину
- Путин поздравил Трампа с победой на выборах
- СМИ сообщили об избрании Трампа президентом США
- Северная Корея официально объявила о проведении ядерного испытания у границ с Приморьем
- Япония и без Курил не против дружбы с Россией
- Техногенный толчок на территории Северной Кореи зафиксирован рядом с Приморьем
- Президент России Путин сделал Президенту Республики Корея очень ценный личный подарок
- Дальний Восток расхваливали в Лондоне
- Американская атомная подлодка подошла близко к Владивостоку
- Тихоокеанский флот может вернуться во вьетнамский Камрань
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Люди кипели от возмущения"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Пенсионный возраст для этих людей могут оставить прежним
- Приморцев зовут на пикеты против повышения пенсионного возраста
- Приморье накроет волна протестных митингов