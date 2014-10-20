Министр экономики Японии уйдет в отставку из-за финансового скандала

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Юко Обути уже 20 октября может подать в отставку из-за скандала с растратой денежных средств членами ее политических фондов в ходе предвыборной кампании. Об этом пишет местная пресса.

Ожидается, что в понедельник глава ведомства встретится с премьером Японии Синдзо Абэ, после чего объявит о своем решении покинуть министерский пост.

Напомним, что ранее в отчетных документах политических фондов двух групп поддержки Обути были выявлены несоответствия в доходах и расходах на культурные мероприятия для ее сторонников. По некоторым данным, на их походы в театр было потрачено порядка 400 тысяч долларов США.

Эксперты говорят, что Юко Обути не сможет избежать отставки и будет вынуждена взять на себя ответственность за случившееся. Политологи утверждают, что из-за скандала с Юко Обути репутационные потери неизбежно понесет глава кабинета министров Японии Синдзо Абэ, что обязательно скажется на рейтингах политика. Добавим, что Юко Обути, в случае если она все-таки оставит свою должность, станет первым министром из правительства Абэ, покинувшим пост в связи со скандалом.

Интересно, что Юко Обути заняла министерское кресло в сентябре текущего года, когда Синдзо Абэ обновил состав правительства. Тогда в новом списке высших чиновников появилось сразу 11 "свежих" имен, среди которых было пять женских. Таким образом, как отмечали аналитики, премьер хотел повысить популярность своего кабинета, акцентируя внимание на том, что он уделяет большое внимание женщинам и отводит им заметную роль в политике.

Примечательно, что 40-летняя Юко Обути стала первой женщиной в истории Японии, которая возглавила министерство экономики, торговли и промышленности страны. Она пользовалась большой популярностью среди японского населения. Мать двоих детей, сумевшая сделать отличную карьеру и обладающая телегеничной внешностью, - далеко не рядовой пример для японского государства, где в политике традиционно доминируют мужчины. Многие в будущем прочили ей премьерский пост.

Кроме того, Юко Обути принадлежит к роду, где политика является семейным делом. Ее отец Кэйдзо Обути с июля 1998 года по апрель 2000 года исполнял обязанности премьер-министра Японии, а дед Мицухэй Обути входил в состав японского парламента.

ZRPRESS.RU, Владивосток.