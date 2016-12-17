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Обама признался, что он пытался угрожать Путину
Стало известно, о чем именно 5 сентября 2016 года "на полях" саммита G20 в китайском Ханчжоу президент США Барак Обама наедине говорил с президентом России Владимиром Путиным, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Он, якобы, заявил Путину, что Вашингтон намерен сделать все необходимое для защиты избирательного процесса в США. Соединенные Штаты ответят на российские кибератаки, которые якобы направлены на вмешательство в президентские выборы.
По словам Обамы, ответные мер будут как открытыми и публичными, так и скрытыми. "Мистер Путин прекрасно осведомлен о моих чувствах по этому поводу, потому что я сказал ему об этом", - заявил Обама.
Содержание беседы Обама раскрыл в интервью NPR, выдержки из которого опубликованы NBC News.
Напомним, что тема «русских хакеров», которые, якобы, без конца атакуют властные структуры США и вмешиваются в жизненно важные процессы страны, стала настоящим жупелом в Америке. Ими пугают всех и вся, их деятельностью объясняют любые провалы власти. Российские власти периодически опровергают эти домыслы и предлагают властям США не заниматься откровенной ахинеей ради оправдания своих провалов.
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