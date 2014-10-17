Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Россия накажет Европу за воровство газа Украиной
Президент РФ Владимир Путин пообещал сократить подачу газа в украинскую газотранспортную систему в случае, если Украина начнет отбирать предназначенное для Европы топливо.
"Если мы увидим, что наши украинские партнеры начнут несанкционированно отбирать газ из экспортной трубопроводной системы, мы также будем на объем украденного сокращать подачу", - заявил он на пресс-конференции во время визита в столицу Сербии.
Вместе с тем Путин выразил надежду, что "до этого не дойдет" и сторонам удастся в ближайшее время договориться. По словам российского лидера, его страна не заинтересована в энергетическом кризисе в Европе предстоящей зимой и сделает все от нее зависящее, чтобы этого не произошло. По его словам, "Россия всегда была надежным поставщиком, у нас достаточно ресурсов, чтобы обеспечить и свои собственные потребности, и растущие потребности наших потребителей в Европе или в Азии".
Тем не менее президент России подчеркнул, что "существуют большие транзитные риски". Он уточнил, что имеет в виду возможность несанкционированного отбора газа Украиной, как это было в 2008 году. Тогда в начале января 2009 года Россия временно ограничила подачу газа на Украину и транзит топлива через территорию этой страны, лишив европейских потребителей прежних объемов поставок.
Европа готовится к отключению российского газа
В четверг Еврокомиссия сообщила о подготовке мер на случай сокращения или полной остановки поставок российского газа нынешней зимой из-за проблем с Украиной, предложив странам ЕС различные варианты выхода из потенциального кризиса. При этом рассматривалась возможность полного отключения транзита газа не только через украинскую территорию, но и по другим магистралям, в том числе по "Северному потоку".
Странами, которых такой сценарий может затронуть больше остальных из-за стопроцентной зависимости от российского газа, ЕК назвала Эстонию, Литву, Латвию и Финляндию.
Ранее Россия неоднократно заявляла, что является надежным поставщиком топлива и намерена неукоснительно выполнять все договоренности по поставкам газа в Европу.
Без транзитных рисков
Обсуждая перспективы снабжения Европы российским газом, Владимир Путин высказался по поводу ситуации со строительством газопровода "Южный поток". Он заявил, что Россия не может строить его в одностороннем порядке без участия европейских партнеров. "Здесь как в любви - она может быть счастливой, только если есть два участника этого замечательного процесса. Так и мы не можем построить в одностороннем порядке проект стоимостью в миллиарды долларов, если наши партнеры раздумывают до сих пор, нужно ли им осуществлять этот проект или нет", - сказал он на пресс-конференции в Белграде.
"Я глубоко убежден, что этот проект выгодный для европейских потребителей, потому что он существенным образом снижает транзитные риски, а вопросы с волокитой по строительству "Южного потока" связаны только с соображениями политического характера", - заявил российский президент.
Как сообщалось, Россия с 16 июня не поставляет газ на Украину из-за неуплаты. Москва выразила согласие возобновить поставки после оплаты Украиной части долга, однако договоренности об обеспечении населения топливом в зимний период до сих пор не достигнуты. По заявлению Владимира Путина, он надеется разрешить вопросы о поставках и транзите российского газа через Украину в ближайшее время, в том числе в ходе запланированных на саммите в Милане встреч.
Новости тематики
- Северная Корея официально объявила о проведении ядерного испытания у границ с Приморьем
- Япония и без Курил не против дружбы с Россией
- Техногенный толчок на территории Северной Кореи зафиксирован рядом с Приморьем
- Президент России Путин сделал Президенту Республики Корея очень ценный личный подарок
- Дальний Восток расхваливали в Лондоне
- Американская атомная подлодка подошла близко к Владивостоку
- Тихоокеанский флот может вернуться во вьетнамский Камрань
- Чешская Республика утвердила официальный статус короткого названия страны
- Ким Чен Ын приказал подготовить ядерное оружие к "немедленному использованию"
- Журналисты Приморья и провинции Цзилинь открыли Год российских и китайских СМИ
Новости раздела
- Обама признался, что он пытался угрожать Путину
- Путин поздравил Трампа с победой на выборах
- СМИ сообщили об избрании Трампа президентом США
- Северная Корея официально объявила о проведении ядерного испытания у границ с Приморьем
- Япония и без Курил не против дружбы с Россией
- Техногенный толчок на территории Северной Кореи зафиксирован рядом с Приморьем
- Президент России Путин сделал Президенту Республики Корея очень ценный личный подарок
- Дальний Восток расхваливали в Лондоне
- Американская атомная подлодка подошла близко к Владивостоку
- Тихоокеанский флот может вернуться во вьетнамский Камрань
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- В приморских ТОРах творится невообразимое
- Во Владивостоке с легкой руки экс-мэра появится конкурент недостроенным пятизвездочным отелям
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу
- Центробанк положил глаз на депозиты граждан
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- В продаже вновь появятся дешевые авиабилеты в Москву
- В Приморье новую видовую площадку оборудуют в популярном месте отдыха
Правильно! Пусть гейропа укропию теперь воспитывает в духе дружбы с РОССИЕЙ!!!! прочухали что их ждёт, если мы к ним жопой повернёмся, а к Китаю лицом! И пусть заставят хохляндию извиниться перед РОССИЕЙ публично!!!! А "иначе отключим газ. . . . . "!!!!!