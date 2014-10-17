Россия накажет Европу за воровство газа Украиной

Президент РФ Владимир Путин пообещал сократить подачу газа в украинскую газотранспортную систему в случае, если Украина начнет отбирать предназначенное для Европы топливо.

"Если мы увидим, что наши украинские партнеры начнут несанкционированно отбирать газ из экспортной трубопроводной системы, мы также будем на объем украденного сокращать подачу", - заявил он на пресс-конференции во время визита в столицу Сербии.

Вместе с тем Путин выразил надежду, что "до этого не дойдет" и сторонам удастся в ближайшее время договориться. По словам российского лидера, его страна не заинтересована в энергетическом кризисе в Европе предстоящей зимой и сделает все от нее зависящее, чтобы этого не произошло. По его словам, "Россия всегда была надежным поставщиком, у нас достаточно ресурсов, чтобы обеспечить и свои собственные потребности, и растущие потребности наших потребителей в Европе или в Азии".

Тем не менее президент России подчеркнул, что "существуют большие транзитные риски". Он уточнил, что имеет в виду возможность несанкционированного отбора газа Украиной, как это было в 2008 году. Тогда в начале января 2009 года Россия временно ограничила подачу газа на Украину и транзит топлива через территорию этой страны, лишив европейских потребителей прежних объемов поставок.

Европа готовится к отключению российского газа

В четверг Еврокомиссия сообщила о подготовке мер на случай сокращения или полной остановки поставок российского газа нынешней зимой из-за проблем с Украиной, предложив странам ЕС различные варианты выхода из потенциального кризиса. При этом рассматривалась возможность полного отключения транзита газа не только через украинскую территорию, но и по другим магистралям, в том числе по "Северному потоку".

Странами, которых такой сценарий может затронуть больше остальных из-за стопроцентной зависимости от российского газа, ЕК назвала Эстонию, Литву, Латвию и Финляндию.

Ранее Россия неоднократно заявляла, что является надежным поставщиком топлива и намерена неукоснительно выполнять все договоренности по поставкам газа в Европу.

Без транзитных рисков

Обсуждая перспективы снабжения Европы российским газом, Владимир Путин высказался по поводу ситуации со строительством газопровода "Южный поток". Он заявил, что Россия не может строить его в одностороннем порядке без участия европейских партнеров. "Здесь как в любви - она может быть счастливой, только если есть два участника этого замечательного процесса. Так и мы не можем построить в одностороннем порядке проект стоимостью в миллиарды долларов, если наши партнеры раздумывают до сих пор, нужно ли им осуществлять этот проект или нет", - сказал он на пресс-конференции в Белграде.

"Я глубоко убежден, что этот проект выгодный для европейских потребителей, потому что он существенным образом снижает транзитные риски, а вопросы с волокитой по строительству "Южного потока" связаны только с соображениями политического характера", - заявил российский президент.

Как сообщалось, Россия с 16 июня не поставляет газ на Украину из-за неуплаты. Москва выразила согласие возобновить поставки после оплаты Украиной части долга, однако договоренности об обеспечении населения топливом в зимний период до сих пор не достигнуты. По заявлению Владимира Путина, он надеется разрешить вопросы о поставках и транзите российского газа через Украину в ближайшее время, в том числе в ходе запланированных на саммите в Милане встреч.

ZRPRESS.RU, Владивосток.