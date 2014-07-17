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США уже не знают, как насолить России

17 Июля 2014, 20:39 | В мире

Мало кто сомневается, что за очередными резкими шагами Вашингтона в адрес России стоят не события на Украине, а успешный саммит стран БРИКС в Бразилии

Президент России Владимир ПУТИН заявил, что санкционные меры загоняют российско-американские отношения в тупик. Также по его мнению, США проводят агрессивную политику. Об этом он заявил, выступая перед журналистами по итогам своей поездки в Латинскую Америку.

"Санкционные меры США в отношении России противоречат национальным интересам Соединенных Штатов и вне всяких сомнений, в данном случае, загоняют российско-американские отношения в тупик, наносят им очень серьезный урон", - передает агентство ИТАР-ТАСС заявление Путина. Он добавил, что надо посмотреть, что это за санкции и "разобраться без суеты".

Владимир Путин также считает, что всем странам следовало призывать конфликтующие стороны к переговорам. "Вот что нужно бы делать - совместно нужно бы было призывать все стороны конфликта на Украине к немедленному прекращению боевых действий и переговорам", - заявил он. По его словам, "американские партнеры" же наоборот "подталкивают сегодняшние власти Украины к продолжению братоубийственной войны и карательной операции. Такая политика не имет перспектив", - заявил Путин.

"Вообще-то, я бы хотел сказать, что те, кто планирует внешнеполитические акции в Штатах, к сожалению, за последние 10-15 лет ведут достаточно агрессивную внешнюю политику и, на мой взгляд, весьма непрофессиональную. Потому что за что ни возьмутся, там везде проблемы", - подчеркнул Путин.

Также он высказал сожаление, что контактная группа по Украине (между ополченцами и киевскими властями - прим.РБК) не смогла собраться. "Нужно предпринять усилия, чтобы посадить конфликтующие стороны за стол переговоров", - передает слова президента ИТАР-ТАСС.

Отдельно Путин высказался и по поводу финансовой помощи Украине. "Мы заинтересованы в помощи со стороны МВФ Украине, но там должны быть прекращены боевые действия", - отметил президент. "Россия выступает за финансовую поддержку Украины, но не олигархов и жуликов, а народ этой страны", - добавил он.

В ночь на 17 июля власти США ужесточили санкции против России. В санкционный список SDN (Specially Designated Nationals) Минфин США включил практически все крупнейшие оборонные предприятия России. Среди них - концерн "Калашников", корпорация "Уралвагонзавод", государственный оборонный концерн "Алмаз-Антей", НПО "Базальт", входящий в корпорацию "Ростех" ОАО "Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ), концерн "Созвездие", НПО Машиностроения, ОАО "Конструкторское бюро приборостроения".

Также компании ОАО "Газпромбанк", ОАО НОВАТЭК, "Роснфеть" и Внешэкономбанк включили в список секторальных санкций SSI (Sectoral Sanctions Identifications) американского Управления по контролю за инностранными активами (Office of Foreign Assets Control (OFAC)). Активы этих компаний под юрисдикцией США не замораживаются, в отличие от традиционного списка SDN. Но ВЭБу, Газпромбанку, Роснефти и НОВАТЭКу будет закрыт доступ к среднесрочному и долгосрочному финансированию в долларах.

Одновременно Европейский совет опубликовал результаты саммита ЕС. Согласно итоговому постановлению, новые санкции Евросоюза против России будут составлены к концу июля. "Евросовет поручил Совету ЕС утвердить необходимую законодательную базу и до конца июля принять решение по первому списку юридических и физических лиц, в том числе из Российской Федерации, которые будут включены в него на основании расширенных критериев", - говорится в документе. О секторальных санкциях в документе речи не идет.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: По информации информагентств
Теги: политика  США  Путин  международное сотрудничество 



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Комментарии

  • РїСЂРёРјРѕСЂСЃРєРёР№15:48, 18.07.2014#

    Снова "успешный", как саммит?

  • Вася16:03, 18.07.2014#

    Художниг роли перепутал

  • бася19:12, 19.07.2014#

    Маериканцы жгут. А китайцы еще больше.

  • бидон03:38, 20.07.2014#

    Обама - никто и ничто. Его поставили чтобы показать миру какие США демократичные. А рулят за него другие. Это кукла.

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