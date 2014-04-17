Путин попросил россиян не называть Украину "проклятой землей"

Президент России во время "Прямой линии" рассказал о корнях национализма на Западной Украине

"Я с вами, Сергей, не согласен. Я знаю, что вы один из наиболее интересных современных писателей, очень читаемый и издаваемый хорошо, но я не могу согласиться с тем, что Украина - проклятая земля. Я вас просто очень прошу не употреблять таких выражений в отношении Украины", - обратился Владимир ПУТИН к писателю Сергею ЛУКЬЯНЕНКО, который задавал вопрос в ходе "Прямой линии".

"Украина - многострадальная земля, это сложное сообщество и многострадальное в прямом смысле этого слова. Посмотрите, там, где процветает национализм сегодняшний, и даже неонацизм возрождается, это что такое? Это - западные части Украины. А вы хорошо знаете историческое прошлое этой территории и этих людей. Частично они находились в Чехословакии, частично в Венгрии, частично в Австро-Венгрии, частично в Польше и нигде и никогда они не были полноценными гражданами этих стран. Сегодня кому-то кажется, что именно в силу этих обстоятельств, в силу принадлежности когда-то этих территорий сегодняшним странам Евросоюза, это наполняет их особым европейским содержанием. Точто они были людьми второго сорта в этих государствах, это позабылось. Но, в исторической памяти, в подкорке, где-то глубоко в душе это закопано. Отсюда, думаю, и истоки этого национализма", - пояснил президент России.

По его мнению, разоружение сил самообороны на востоке Украины возможно при условии отвода украинских военных частей и сдачи оружия отрядами украинских националистов.

"Сейчас мы слышим призывы к тому, чтобы люди на юго-востоке Украины сложили оружие. Но я своим партнерам говорю: это правильный, замечательный призыв. Но тогда армию оттащите от гражданского населения", - сказал Путин. "Совсем с ума сошли?! Танки, бронетранспортеры, пушки тянут! Против кого пушки-то тянут? Совсем обалдели что ли?! Системы залпового огня, самолеты летают боевые, "Сушки" летают! Совсем сбрендили что ли?!".

Владимир Путин признал, что решение по Крыму отчасти было связано с соображениями о возможном вступлении Украины в НАТО и последующем "выдавливании" российского военного присутствия из Причерноморья и размещении там сил Североатлантического альянса.

"Наше решение по Крыму, в том числе, было связано отчасти и с этим. Конечно, прежде всего и главным образом - это поддержка крымчан, но и соображения такого порядка, что если мы ничего не сделаем, то через какое-то время, руководствуясь теми же самыми принципами, втащат в НАТО Украину, и натовские корабли окажутся в городе русской военно-морской славы Севастополе", - сказал президент РОссии.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU