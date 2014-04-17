Путин: Янукович исполнял свой долг, как считал нужным

Президент России Владимир Путин высказал свое мнение об опальном президенте Украины в ходе "прямой линии" с россиянами

"Я с ним (Януковичем - Прим. авт.) говорил, конечно, неоднократно, и в ходе кризиса, и после того, как Виктор Федорович оказался в Российской Федерации, в том числе говорили о возможности применения силы. Можно к этому относиться как угодно, но суть его ответа заключалась в том, что, как он мне сказал, неоднократно думал над необходимостью применения силы, но, как он мне сказал, рука не поднялась подписать приказ о применения силы против своих граждан", - ответил Путинна вопрос командира крымского "Беркута" о том, всегда ли Янукович "был таким слабаком и предателем?".

"Всегда человек принимает решение в критической ситуации, исходя из всего жизненного опыта и ценностных установок. Вы знаете, что мое первое место работы было во внешней разведкеи нас там воспитывали определенным образом. И это воспитание заключалось в абсолютной преданности своему народу и государству", - сказал Путин.

То, как на Украине поступили со спецподразделением "Беркут", еще аукнется, заявил президент России.

"Бойцы честно и достойно исполняли свой служебный долг - это вызывает уважение. Но, в конечном итоге то, что с ними произошло, и как поступают с бойцами сейчас в Киеве - это аукнется для самого украинского государства. Потому что нельзя ни унижать, ни ставить на колени бойцов, которые защищают интересы государства", - сказал он

Президент России также заявил, что Россия не ставит вопрос о создании военно-политического союза с Китаем.

"Мы естественные соседи (с Китаем - Прим. авт.), а в этом смысле и в известной степени и естественные союзники. Мы не ставим вопрос об образовании какого-то военно-политического союза. Вообще мне кажется, что блоковая система мира вообще себя изжила", - заявил глава государства, отвечая на вопрос режиссера Карена ШАХНАЗАРОВА о возможном сближении с Китаем.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU