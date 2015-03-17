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Судьбу "Владивостока" решат к маю
Россия примет окончательное решение по вертолетоносцам «Мистраль», построенным во Франции по заказу Минобороны России, к маю 2015 года, сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на РИА Новости.
«Окончательного решения мы будем ждать к маю», — отметил генеральный директор «Рособоронэкспорта» Анатолий Исайкин.
Он сообщил, что в настоящее время между Парижем и Москвой идет активный и непростой переговорный процесс. «Непростой прежде всего для Франции», — пояснил Исайкин. По его словам, временные рамки пока позволяют вести переговоры и находить компромиссные решения.
Гендиректор «Рособоронэкспорта» особо подчеркнул, что Франция в любом случае вернет России деньги за «Мистрали». «На самом деле деньги, потраченные Российской Федерацией на закупку этих кораблей, будут возвращены полностью, не сомневайтесь, даже с лихвой», — заявил он. Но признал, что это «с лихвой» может быть и не очень большой.
«ЗР» напоминает: Контракт между Россией и Францией на поставку двух вертолетоносцев типа «Мистраль» на €1,2 млрд был заключен в июне 2011 года. Передача России первого корабля — «Владивосток» — должна была состояться в ноябре 2014 года, но этого не произошло. Тогда французский президент Франсуа Олланд заявил, что передача вертолетоносца российскому ВМФ была отложена из-за напряженной ситуации на Украине. В свою очередь, российская сторона неоднократно заявляла, что ее устраивает либо поставка кораблей, либо возврат денег.
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