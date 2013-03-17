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Председатель КНР Си Цзиньпин: Военные страны должны быть готовы к победоносным войнам
Назвав китайскую нацию "нацией с необычайной творческой силой", Си Цзиньпин призвал народ всей страны крепить свою уверенность в теории, пути и системе социализма с китайской спецификой, и тем самым "неизменно и твердо могучей поступью шагать вперед по правильному китайскому пути".
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что для осуществления "китайской мечты" необходимо следовать по китайскому пути, а именно — по пути социализма с китайской спецификой, передает "Синьхуа".
"Нам необходимо умножать свои силы и неуклонно идти вперед для того, чтобы в дальнейшем продвинуть вперед социализм с китайской спецификой и бороться за достижение "китайской мечты" о великом возрождении китайской нации", — подчеркнул он, выступая на заключительном заседании первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП — высший орган государственной власти КНР).
Председатель КНР также заявил, что Китай стремится к мирному сосуществованию и полноценному развитию отношений со всеми странами, но военные страны должны быть готовы к победоносным войнам. "Жители Китая любят мир и, высоко держа знамя мира, сотрудничества и обоюдной победы, мы продолжим движение по пути мирного развития, продолжим придерживаться стратегии открытости и взаимной выгоды, будем стремиться к развитию дружеских отношений со всеми странами мира", — сказал он.
В свою очередь, премьер-министр Ли Кэцян пообещал в воскресенье, что госсовет КНР откажется от трети функций в пользу общества и рынка. "В настоящее время различные ведомства госсовета контролируют работу и принимают решения по более чем 1,7 тыс. вопросов, нынешнее правительство решило сократить число этих функций более чем на треть. Проще говоря - то, что может сделать рынок, надо передать рынку. То, что может сделать общество, надо передать обществу", — заявил глава правительства.
Напомним, Цзиньпин был избран на пост председателя КНР на первой сессии ВСНП. Председатель КНР также является генеральным секретарем ЦК Компартии Китая и возглавляет военный совет ЦК партии и Центральный военный совет (ЦВС) страны. Сессия ВСНП проходит раз в год в марте. Председатель КНР избирается депутатами на пятилетний срок, пишет Росбалт.
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Комментарии
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1234516:16, 19.03.2013#
Китай никогда не вёл захватнических войн. Тихая экономическая экспансия и сейчас для него выгоднее. Говоря о победоносных войнах, председатель Си имеет в виду вероятное противостояние агрессии из-за океана, - тому борзому и жестокому мерзавцу, который топит в крови север Африки.
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