Председатель КНР Си Цзиньпин: Военные страны должны быть готовы к победоносным войнам

Назвав китайскую нацию "нацией с необычайной творческой силой", Си Цзиньпин призвал народ всей страны крепить свою уверенность в теории, пути и системе социализма с китайской спецификой, и тем самым "неизменно и твердо могучей поступью шагать вперед по правильному китайскому пути".

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что для осуществления "китайской мечты" необходимо следовать по китайскому пути, а именно — по пути социализма с китайской спецификой, передает "Синьхуа".



"Нам необходимо умножать свои силы и неуклонно идти вперед для того, чтобы в дальнейшем продвинуть вперед социализм с китайской спецификой и бороться за достижение "китайской мечты" о великом возрождении китайской нации", — подчеркнул он, выступая на заключительном заседании первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП — высший орган государственной власти КНР).



Председатель КНР также заявил, что Китай стремится к мирному сосуществованию и полноценному развитию отношений со всеми странами, но военные страны должны быть готовы к победоносным войнам. "Жители Китая любят мир и, высоко держа знамя мира, сотрудничества и обоюдной победы, мы продолжим движение по пути мирного развития, продолжим придерживаться стратегии открытости и взаимной выгоды, будем стремиться к развитию дружеских отношений со всеми странами мира", — сказал он.



В свою очередь, премьер-министр Ли Кэцян пообещал в воскресенье, что госсовет КНР откажется от трети функций в пользу общества и рынка. "В настоящее время различные ведомства госсовета контролируют работу и принимают решения по более чем 1,7 тыс. вопросов, нынешнее правительство решило сократить число этих функций более чем на треть. Проще говоря - то, что может сделать рынок, надо передать рынку. То, что может сделать общество, надо передать обществу", — заявил глава правительства.



Напомним, Цзиньпин был избран на пост председателя КНР на первой сессии ВСНП. Председатель КНР также является генеральным секретарем ЦК Компартии Китая и возглавляет военный совет ЦК партии и Центральный военный совет (ЦВС) страны. Сессия ВСНП проходит раз в год в марте. Председатель КНР избирается депутатами на пятилетний срок, пишет Росбалт.

