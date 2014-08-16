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Американские СМИ выдали Улан-Батор за Киев, заодно сообщив, что его атакует российская армия
Официальный сайт министерства обороны РФ сообщает о том, что на территории Монголии стартовали российско-монгольские военные учения «Селенга-2014». Военнослужащие Восточного военного округа РФ совершили марш-бросок от станции Баян-Тумэн до полигона «Мунх Хэт».
В учениях принимают участие не только сухопутные части, но и подразделения ВВС. В частности, это экипажи вертолётов Ми-24, которые совершили облёт территории полигона перед началом манёвров.
В общей сложности в учениях «Селенга» принимают участие около 500 военнослужащих ВВО, которые проходят службу в воинских частях Забайкалья. Кроме того, в ходе учений планируется задействовать более сотни единиц военной техники.
Главная задача военнослужащих, принимающих участие в учениях «Селенга-2014» - отработать навыки взаимодействия при блокировании группировки противника из незаконных вооружённых формирований.
Эти учения уже успели попасть в любопытный пиар-переплет. Дело в том, что американские журналисты сегодня активно ищут хоть какие-то признаки участия России в событиях в Юго-Восточной Украине. При этом их мало волнует хоть какая-то объективность и даже здравый смысл. В итоге в одном из выпусков новостей некогда уважаемого телеканала CNN в эфир была выдана карта, якобы, подтверждающая факт широкомасштабного наступления российских войск на Украине. Хоть немного географически подкованные люди крайне изумились – неискушенному американскому телезрителю вместо Киева в качестве украинской столицы подсунули Улан-Батор, а в качестве Украины, нещадно атакуемой российской военщиной, соответственно, была подана Монголия.
Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.
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