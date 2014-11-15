Франция посягнула на российское имущество

В международной системе AIS скандально известный вертолетоносец типа «Мистраль» переведен под флаг России

Международная система определения AIS (автоматическая идентификационная система) определяет построенный во Франции вертолетоносец «Владивосток», как судно, принадлежащее Российской Федерации.

Об этом свидетельствуют данные системы идентификации судов MMSI по международной системе позиционирований кораблей в открытом море. Согласно данным системы "Владивостоку" вместо французского номера MMSI 227022600 присвоен номер с кодом Российской Федерации MMSI 273549920, сообщает сайт ZRPRESS.RU со ссылкой на RT.

Отметим, что номер MMSI позволяет отслуживать положения судов в открытом море и порядок присвоения номеров регулируется Международным союзом электросвязи в сфере телекоммуникации. Согласно классификации MMSI, первый три цифры номера означают страну-владельца судна, для Франции комбинация цифр является 227, а для России - 273. Напомним, ранее сообщалось, что Франция примет решение о поставке "Мистралей" в Россию к середине ноября. Второй «Мистраль» "Севастополь" может быть поставлен России в танко-десантном варианте.

Напомним, контракт на поставку двух вертолетоносцев "Мистраль" Франция и Россия подписали в 2011 году. Планировалось, что первый корабль поступит на вооружение российского флота в текущем году, но в связи с политикой Кремля по отношению к Украине Франция ожидает изменения политической обстановки для поставки кораблей.

ZRPRESS.RU, Владивосток.