Известный тренер по боксу посоветовал австралийскому премьер-министру не "наезжать" на Путина

Похоже, что австралийский премьер Тони ЭББОТТ вряд ли сможет выполнить свое обещание и «наехать» на Владимира ПУТИНА, считает издание Daily Mail. Знающий тренер по боксу заявил в интервью британской газете, что Путин, во-первых, более опытен в единоборствах, а во-вторых, у него «больше мозгов».

«Если вам вдруг стало интересно, сможет ли Путин победить Тони ЭББОТТА, если тот на него “наедет”, то вот вам ответ. Похоже, что делать ставку стоит именно на президента России», - пишет издание Daily Mail. Британская газета спросила у тренера по боксу с 25-летним стажем, сможет ли австралийский премьер выполнить свое обещание.

Издание отмечает, что оба политика часто фотографируются с голым торсом, а также увлекаются спортом и в прошлом профессионально занимались единоборствами. Daily Mail напоминает, что Тони Эбботт в годы своей молодости увлекался боксом, а теперь заядлый велосипедист. Путин же – обладатель восьмого дана по дзюдо, что означает, что он является мастером этого боевого искусства.

Дэйв СМИТ, тренер по боксу, считает, что Путин - куда более серьезный оппонент. Во-первых, восьмого дана очень непросто достичь. А во-вторых, Смит уверен, что у российского президента «больше мозгов». «Путин – стратег. Он очень умный человек. Достаточно посмотреть на его поведение за последние пару лет», - заявил боксер.

Между тем Тони Эбботта уже раскритиковали за его резкие высказывания. В частности, австралийский сенатор Джеки ЛЭМБИ назвала их «незрелыми» и «ненужными». Она также сравнила австралийского премьера со «школьником с бурлящими гормонами» и посоветовала ему протянуть руку мира.

Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.