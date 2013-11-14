Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Вместо Украины в Таможенный союз возьмут… Вьетнам
Участие Вьетнама в зоне свободной торговли между государствами-членами Таможенного союза приведет к росту товарооборота c Россией до 10 млрд долларов к 2020 году, говорится в статье президента Владимира Путина «Россия - Вьетнам: вместе к новым рубежам сотрудничества», опубликованной во вьетнамских СМИ перед его визитом.
Путин напоминает, что в прошлом году двусторонний товарооборот увеличился на 20% и составил 3,66 млрд долларов, в совместных планах - уже к 2015 году выйти на отметку в 7 млрд долларов, а затем, к 2020 году - в 10 млрд долларов, передает РИА «Новости».
«Решению этой задачи прямо способствовало бы заключение соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) между государствами-членами Таможенного союза и Вьетнамом, что отвечает логике политико-экономической интеграции в Евразии и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Переговоры о создании ЗСТ уже ведутся, и мы рассчитываем их успешно завершить», - отмечает президент РФ.
В статье говорится, что Россия искренне рада большим достижениям Вьетнама на пути важных экономических и социальных преобразований, и также решает масштабные национальные задачи.
«Мощный ресурс развития видим в активном участии в интеграционных процессах - как на глобальном, так и региональном уровнях. Особое значение придаем сотрудничеству с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона, где Вьетнам выступает одним из ведущих центров роста», - отмечает Путин.
Президент РФ обращает внимание и на то, что Россию и Вьетнам объединяют во многом сходные позиции по вопросам мировой повестки дня: «вместе мы ищем ответы на новые вызовы и угрозы. Отстаиваем верховенство права в международных делах, безальтернативность политико-дипломатических инструментов решения споров, право любого государства самостоятельно выбирать путь развития».
Переговорный процесс по заключению соглашения о зоне свободной торговли между государствами-членами Таможенного союза (Россия, Беларусь, Казахстан) и Вьетнамом стартовал в этом году. Состоялись три раунда переговоров, четвертый планируется провести в декабре во Вьетнаме. Цель соглашения - установить преференциальный режим торговли товарами и услугами, запустить механизмы наращивания инвестиционных потоков.
Путин посетит с официальным визитом Вьетнам 12 ноября. Программой поездки предусмотрены переговоры с президентом Чыонг Тан Шангом, беседы с генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом и Премьер-министром Нгуен Тан Зунгом, а также участие в церемонии открытия Дней российской культуры во Вьетнаме, пишет vz.ru.
Новости тематики
- Обама признался, что он пытался угрожать Путину
- Лидер Северной Кореи приказал казнить 15 высокопоставленных чиновников
- США расширят санкции против КНДР из-за хакерских атак
- МИД КНДР назвал речь Обамы "жалким ворчанием неудачника"
- Японии угрожает большая опасность. И это не Россия
- Китай готов нанести России удар под дых
- Южная Корея забросала Северную печеньем Сhoco Pie
- Вьетнамским судам приказано таранить китайские
- Поступок премьера Японии закончился международным скандалом
- Вместо Украины в Таможенный союз возьмут… Вьетнам
Новости раздела
- Обама признался, что он пытался угрожать Путину
- Путин поздравил Трампа с победой на выборах
- СМИ сообщили об избрании Трампа президентом США
- Северная Корея официально объявила о проведении ядерного испытания у границ с Приморьем
- Япония и без Курил не против дружбы с Россией
- Техногенный толчок на территории Северной Кореи зафиксирован рядом с Приморьем
- Президент России Путин сделал Президенту Республики Корея очень ценный личный подарок
- Дальний Восток расхваливали в Лондоне
- Американская атомная подлодка подошла близко к Владивостоку
- Тихоокеанский флот может вернуться во вьетнамский Камрань
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Пенсии россиян отдадут в надежные руки Чубайса
- Судоремонтному заводу в Приморье угрожают банкротством
- На крупнейшем предприятии Приморья похитили 7,5 миллиардов рублей