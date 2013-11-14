Вместо Украины в Таможенный союз возьмут… Вьетнам

Участие Вьетнама в зоне свободной торговли между государствами-членами Таможенного союза приведет к росту товарооборота c Россией до 10 млрд долларов к 2020 году, говорится в статье президента Владимира Путина «Россия - Вьетнам: вместе к новым рубежам сотрудничества», опубликованной во вьетнамских СМИ перед его визитом.

Путин напоминает, что в прошлом году двусторонний товарооборот увеличился на 20% и составил 3,66 млрд долларов, в совместных планах - уже к 2015 году выйти на отметку в 7 млрд долларов, а затем, к 2020 году - в 10 млрд долларов, передает РИА «Новости».

«Решению этой задачи прямо способствовало бы заключение соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) между государствами-членами Таможенного союза и Вьетнамом, что отвечает логике политико-экономической интеграции в Евразии и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Переговоры о создании ЗСТ уже ведутся, и мы рассчитываем их успешно завершить», - отмечает президент РФ.

В статье говорится, что Россия искренне рада большим достижениям Вьетнама на пути важных экономических и социальных преобразований, и также решает масштабные национальные задачи.

«Мощный ресурс развития видим в активном участии в интеграционных процессах - как на глобальном, так и региональном уровнях. Особое значение придаем сотрудничеству с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона, где Вьетнам выступает одним из ведущих центров роста», - отмечает Путин.

Президент РФ обращает внимание и на то, что Россию и Вьетнам объединяют во многом сходные позиции по вопросам мировой повестки дня: «вместе мы ищем ответы на новые вызовы и угрозы. Отстаиваем верховенство права в международных делах, безальтернативность политико-дипломатических инструментов решения споров, право любого государства самостоятельно выбирать путь развития».

Переговорный процесс по заключению соглашения о зоне свободной торговли между государствами-членами Таможенного союза (Россия, Беларусь, Казахстан) и Вьетнамом стартовал в этом году. Состоялись три раунда переговоров, четвертый планируется провести в декабре во Вьетнаме. Цель соглашения - установить преференциальный режим торговли товарами и услугами, запустить механизмы наращивания инвестиционных потоков.

Путин посетит с официальным визитом Вьетнам 12 ноября. Программой поездки предусмотрены переговоры с президентом Чыонг Тан Шангом, беседы с генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом и Премьер-министром Нгуен Тан Зунгом, а также участие в церемонии открытия Дней российской культуры во Вьетнаме, пишет vz.ru.

ZRPRESS.RU, Владивосток.