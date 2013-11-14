www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.76 р. 100 JPY: 56.7 р.
EUR: 72.99 р. 10 CNY: 94.75 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
АТР
Распечатать

Вместо Украины в Таможенный союз возьмут… Вьетнам

14 Ноября 2013, 09:39 | В мире

Участие Вьетнама в зоне свободной торговли между государствами-членами Таможенного союза приведет к росту товарооборота c Россией до 10 млрд долларов к 2020 году, говорится в статье президента Владимира Путина «Россия - Вьетнам: вместе к новым рубежам сотрудничества», опубликованной во вьетнамских СМИ перед его визитом.

Путин напоминает, что в прошлом году двусторонний товарооборот увеличился на 20% и составил 3,66 млрд долларов, в совместных планах - уже к 2015 году выйти на отметку в 7 млрд долларов, а затем, к 2020 году - в 10 млрд долларов, передает РИА «Новости».

«Решению этой задачи прямо способствовало бы заключение соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) между государствами-членами Таможенного союза и Вьетнамом, что отвечает логике политико-экономической интеграции в Евразии и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Переговоры о создании ЗСТ уже ведутся, и мы рассчитываем их успешно завершить», - отмечает президент РФ.

В статье говорится, что Россия искренне рада большим достижениям Вьетнама на пути важных экономических и социальных преобразований, и также решает масштабные национальные задачи.

«Мощный ресурс развития видим в активном участии в интеграционных процессах - как на глобальном, так и региональном уровнях. Особое значение придаем сотрудничеству с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона, где Вьетнам выступает одним из ведущих центров роста», - отмечает Путин.

Президент РФ обращает внимание и на то, что Россию и Вьетнам объединяют во многом сходные позиции по вопросам мировой повестки дня: «вместе мы ищем ответы на новые вызовы и угрозы. Отстаиваем верховенство права в международных делах, безальтернативность политико-дипломатических инструментов решения споров, право любого государства самостоятельно выбирать путь развития».

Переговорный процесс по заключению соглашения о зоне свободной торговли между государствами-членами Таможенного союза (Россия, Беларусь, Казахстан) и Вьетнамом стартовал в этом году. Состоялись три раунда переговоров, четвертый планируется провести в декабре во Вьетнаме. Цель соглашения - установить преференциальный режим торговли товарами и услугами, запустить механизмы наращивания инвестиционных потоков.

Путин посетит с официальным визитом Вьетнам 12 ноября. Программой поездки предусмотрены переговоры с президентом Чыонг Тан Шангом, беседы с генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом и Премьер-министром Нгуен Тан Зунгом, а также участие в церемонии открытия Дней российской культуры во Вьетнаме, пишет vz.ru.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: По материалам прессы
Теги: АТР  таможня  инвестиции  торговля  Таможенный союз  Путин  Вьетнам  международное сотрудничество  товары 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru