Более 1700 гражданам России запретили въезд на Украину

В связи с конфликтом на Донбассе более 1700 гражданам России отказано во въезде на Украину. Об этом сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой сайт национальной безопасности и обороны Украины.

Въезд на территорию Украины с территории РФ не попавшим в черный список россиянам разрешен исключительно по заграничным паспортам.

Также прекращен военный транзит и транзит товаров двойного назначения по территории и воздушному пространству Украины.

Украинское ведомство сообщает, что прекращено обслуживание российских ракетных комплексов, которые производились на предприятии «Южмаш».

Напомним, санкции или ограничительные меры в отношении граждан и юридических лиц РФ начали вводиться в Украине, начиная с марта 2014 года. Благодаря им товораоборот между странами упал по сравнению с 2013 годов в 4 раза.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.