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Американская атомная подлодка подошла близко к Владивостоку

14 Июня 2016, 15:56 | В мире

Вчера в южнокорейский порт Пусан (925 км от Владивостока) прибыла американская атомная подводная лодка "Миссисипи" (SSN-782) водоизмещением 7800 тонн. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «РГ», заход подводного корабля США является своего рода демонстрацией флага и предупреждением для Северной Кореи.

Визит в Пусан стал первым для данной подлодки, которая относится к подводным лодкам класса "Вирджиния". Командир корабля Эрик Роджек заявил, что рад возможности осмотреть достопримечательности корейского города, выразив надежду, что заход послужит делу укрепления сотрудничества между военными моряками США и Республики Корея.

Справка "ЗР":

Подводная лодка "Миссисипи" относится к подводным кораблям класса "Вирджиния". В составе ВМС США - с мая 2012 года. Основные характеристики: водоизмещение - 7800 тонн, длина - 114,8 метра, ширина корпуса - 10,4 метра, предельная глубина погружения - 250 метров, максимальная скорость под водой - 63 км/ч, силовая установка - атомный реактор S9G, экипаж - 141 человек, вооружена крылатыми ракетами "Томагавк" (12 штук) и торпедами - M-48 (24 штуки на четыре торпедных аппарата).

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: подлодка  субмарина  США  пусан 



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Комментарии

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  • Второй фронт19:17, 14.06.2016#

    Для достойного отпора супостату готовится к спуску С 56.

  • 26320:36, 16.06.2016#

    Предельная глубина погружения 250 метров была у подводных лодок времен второй мировой войны. "Учите матчасть, Паша!"

  • Zabby1215:26, 17.06.2016#

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