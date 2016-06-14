Американская атомная подлодка подошла близко к Владивостоку

Вчера в южнокорейский порт Пусан (925 км от Владивостока) прибыла американская атомная подводная лодка "Миссисипи" (SSN-782) водоизмещением 7800 тонн. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «РГ», заход подводного корабля США является своего рода демонстрацией флага и предупреждением для Северной Кореи.

Визит в Пусан стал первым для данной подлодки, которая относится к подводным лодкам класса "Вирджиния". Командир корабля Эрик Роджек заявил, что рад возможности осмотреть достопримечательности корейского города, выразив надежду, что заход послужит делу укрепления сотрудничества между военными моряками США и Республики Корея.

Справка "ЗР":

Подводная лодка "Миссисипи" относится к подводным кораблям класса "Вирджиния". В составе ВМС США - с мая 2012 года. Основные характеристики: водоизмещение - 7800 тонн, длина - 114,8 метра, ширина корпуса - 10,4 метра, предельная глубина погружения - 250 метров, максимальная скорость под водой - 63 км/ч, силовая установка - атомный реактор S9G, экипаж - 141 человек, вооружена крылатыми ракетами "Томагавк" (12 штук) и торпедами - M-48 (24 штуки на четыре торпедных аппарата).

Газета «Золотой Рог», Владивосток.