Предстоящий визит Путина на саммит "двадцатки" в Австралии уже вызвал истерику

Появление у северных берегов Австралии российских военных кораблей газета «Australian» назвала «беспрецедентной демонстрацией силы» накануне открытия саммита «Большой двадцатки». Об этом сообщает канал RT.

Как известно, саммит пройдёт в австралийском Брисбене 15-16 ноября, в нём примет участие президент РФ Владимир Путин. Как ожидается, корабли будут оставаться в международных водах, используя так называемое «право на транзит в открытом море», что не противоречит международному законодательству.

Австралийская пресса, между тем, впала в настоящую истерику, расценивая эту акцию как «поигрывание мускулами» и привязывая её к обещанию премьера Австралии ЭББОТТА «повалить Путина на землю» в словесной борьбе.

По данным газеты «Australian», за находящимися в Коралловом море кораблями «ведут наблюдение австралийский самолёт-разведчик и фрегат австралийских ВМС».

Австралийские военные отмечают, что российский флот и раньше «сопровождал крупные международные саммиты: корабль Тихоокеанского флота прибыл вместе с тогдашним президентом России Дмитрием Медведевым в Сан-Франциско в 2010 году, а еще одно судно было отправлено на саммит АТЭС в Сингапуре (2009 год)».

«Ракетный крейсер “Варяг”, названный в честь предков этой страны – викингов из народа варягов, ведет контингент на юг в международных водах. Сопровождает его эсминец “Маршал Шапошников” и один из самых мощных буксиров мира “Фотий Крылов”. Также в рядах этой группы на юг к восточному берегу Австралии направляется танкер “Борис Бутома”», – пишет газета.

Издание также отмечает, что у Минобороны страны «нет никаких данных о военных судах, которые бы сопровождали других глав государств».

Как сообщило ТАСС, «отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе гвардейского ракетного крейсера ”Варяг”, большого противолодочного корабля ”Маршал Шапошников”, танкера ”Борис Бутома” и спасательного судна ”Фотий Крылов” вышел на боевую службу в Тихий океан 23 октября». Цель данного похода – «обеспечение военно-морского присутствия и демонстрация флага в регионе».

ZRPRESS.RU, Владивосток.