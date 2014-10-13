Российского академика не пустили в Евросоюз без объяснения причин

Эстонские власти отказались пускать на территорию страны известного российского академика Валерия Тишкова, сообщает Интерфакс.

Один из ведущих российских этнологов, историков, социальных антропологов прибыл в Эстонию по приглашению Международного медиаклуба "Импрессум", но из зоны прилета в эстонском столичном аэропорту его не выпустили. Представители власти никак не объяснили произошедшее.

"Это очень неприятный случай, тем более, что он касается представителя научного мира, на которого не распространяются европейские санкции", - подчеркнул руководитель клуба "Импрессум" Игорь Тетерин.

Напомним, что подобные инциденты за границей случались с российскими учеными и ранее.

ZRPRESS.RU, Владивосток.