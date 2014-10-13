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Российского академика не пустили в Евросоюз без объяснения причин
13 Октября 2014, 10:38 | В мире
Эстонские власти отказались пускать на территорию страны известного российского академика Валерия Тишкова, сообщает Интерфакс.
Один из ведущих российских этнологов, историков, социальных антропологов прибыл в Эстонию по приглашению Международного медиаклуба "Импрессум", но из зоны прилета в эстонском столичном аэропорту его не выпустили. Представители власти никак не объяснили произошедшее.
"Это очень неприятный случай, тем более, что он касается представителя научного мира, на которого не распространяются европейские санкции", - подчеркнул руководитель клуба "Импрессум" Игорь Тетерин.
Напомним, что подобные инциденты за границей случались с российскими учеными и ранее.
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