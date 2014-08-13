Нашлись европейцы, которые извинились перед Путиным

На сайте голландской общественной организации «De Ommekeer» («Поворот»), пытающейся донести до европейцев правду о Новом мировом порядке, фальсификации исторических и современных событий правительствами западных стран и СМИ, на днях было опубликовано открытое коллективное письмо в адрес Президента России.

Журнал "Национальный контроль.РФ" впервые публикует полный перевод этого документа. Одним из его авторов называют известного художника А. ван дер ПИЛЯ. Полный текст на голландском, немецком и английском языках можно прочитать на сайте организации (www.ommekeer-nederland.nl)

Глубокоуважаемый господин Президент Путин,

Пожалуйста, примите наши извинения от лица большинства граждан Нидерландов за действия нашего правительства и средств массовой информации. Факты относительно MH17 (малайзийского Боинга, сбитого над территорией Донецкой народной республики – прим. Н.И.) извращены для того, чтобы оклеветать Вас и Вашу страну.

Нам приходится быть лишь бессильными наблюдателями и свидетелями того, что Западные страны, под предводительством Соединенных Штатов, обвиняют Россию в преступлениях, которые они совершают сами в несравнимых ни с кем масштабах.

Мы отвергаем двойные стандарты, одни из которых используются для России, другие – для Запада. В нашем обществе всегда требовались веские доказательства для выдвижения обвинений. То, что в нынешней ситуации Вы и Ваша страна обвиняются в «преступлениях» совершенно бездоказательно, является грубым попранием всех норм и вызывает отвращение и презрение.

Вы спасли нас от конфликта с Сирией, эскалация которого могла привести к мировой войне. Вину за массовые убийства сирийских мирных граждан в ходе газовых атак, осуществленных террористами из Аль-Каиды, которые были обучены и вооружены американцами, а финансы получали от Саудовской Аравии, возложили на АСАДА.

Тем самым Запад надеялся настроить общественное мнение против Асада, подготовить почву для военной интервенции в Сирию.

Почти сразу же после этого Западные «специалисты» создали, подготовили и вооружили «оппозицию» на Украине, подготовили государственный переворот, направленный против законного правительства в Киеве. После захвата власти путчисты сразу же были признаны западными странами. Для создания финансовых подпорок новому правительству выдали займы, которые собрали из наших же денег, изъятых в виде налогов.

Граждане Крыма отказались поддержать путчистов, что выразилось в массовых мирных демонстрациях. Убийства совершенные «неизвестными снайперами» и насилие со стороны украинских войск и полиции, привели к выдвижению требований независимости от Киева.

Поддерживаете вы эти сепаратистские движения или нет – не играет никакой роли, поскольку в расчет принимаются только чудовищные империалистические цели Запада.

Против России выдвигаются страшные обвинения, без всяких доказательств, без проведения расследования, без предъявления обломков оружия, которым якобы, был сбит MH17.

Используя катастрофу в качестве предлога, западные правительства заявляют, что имеют право оказывать экономическое давление на Россию.

Мы, пробудившиеся граждане Запада, увидевшие всю ложь и все махинации наших правительств, хотим принести наши извинения за то, что совершается, якобы, от нашего лица.

К сожалению, истиной является то, что наши СМИ полностью потеряли независимость и являются лишь рупорами власть имущих. Из-за этого граждане западных стран получают извращенную картину реальности и не способны привлечь своих политиков к ответственности.

Мы надеемся только на Вашу мудрость. Мы хотим мира. Мы понимаем, что западные правительства не служат своим народам, но делают все для установления Нового мирового порядка. Уничтожение суверенных государств и убийство миллионов невиновных людей, с их точки зрения, является вполне приемлемой ценой в достижении этой цели.

Мы, граждане Нидерландов, стремимся к миру и справедливости для нас, для России и вместе с Россией. Мы надеемся убедить всех в том, что голландское правительство действует только от своего собственного лица. Мы молимся за то, чтобы наши усилия помогли ослабить растущую напряженность в отношениях между нашими странами.

С искренним уважением, члены организации «Поворот».

Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.