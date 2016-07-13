Дальний Восток расхваливали в Лондоне

О новых условиях экономического развития Дальнего Востока и возможностях для иностранных инвесторов рассказал генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона (ФРДВ) Алексей ЧЕКУНКОВ, выступивший с докладом в лондонском Королевском институте международных отношений (Chatham House). Подробности в материале газеты «Золотой Рог»:

Мероприятие прошло в формате круглого стола, в котором приняли участие известные эксперты в сфере международных отношений, ученые, дипломаты, представители бизнеса, журналисты.

Участники дискуссии позитивно оценили меры, предпринимаемые правительством России для стимулирования экономического роста на Дальнем Востоке, а также отметили важную стабилизирующую геополитическую роль России в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

«В свою очередь, хотелось бы отметить высокий интерес и детальную информированность аудитории о трансформационных процессах, которые меняют экономическую динамику не только на российском Дальнем Востоке, но и в целом в АТР. Очевидно, что тихоокеанская повестка развития, реализуемая российским Правительством, интересует не только азиатские, но и другие страны мира», - заявил глава ФРДВ.

Он также напомнил слова Президента России Владимира ПУТИНА: «Ресурсы и государства, и частного бизнеса должны идти на развитие, на достижение стратегических целей. Например, таких, как подъем Сибири и Дальнего Востока. Это наш национальный приоритет на весь XXI век. Задачи, которые предстоит решить, беспрецедентны по масштабу, а значит, и наши шаги должны быть нестандартными».

Для стимулирования экономики макрорегиона и формирования благоприятного инвестиционного климата на основе анализа зарубежного опыта были разработаны уникальные инструменты - территории опережающего развития и режим Свободного порта Владивосток. В этих зонах устанавливается режим осуществления предпринимательской и иной деятельности с благоприятными условиями для привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного социально-экономического развития и создания комфортных условий для обеспечения жизнедеятельности населения. Ключевые принципы благоприятного инвестиционного климата - кардинальное дерегулирование и масштабное налоговое стимулирование.

Интерес со стороны экспертного сообщества вызвало обсуждение крупнейших инвестиционных проектов: как уже реализованных (инфраструктура, построенная к саммиту АТЭС), так и перспективных (создание аэрокосмического кластера, развитие транспортной инфраструктуры, строительство газопровода «Сила Сибири» и сопутствующих газохимических производств, пр.).

Отдельная часть доклада была посвящена созданной системе управления региона, роли Минвостокразвития и подведомственных ему институтов развития.

Участники дискуссии проявили повышенный интерес к вопросам экономического взаимодействия России с Китаем, Японией, Южной Кореей. По словам Алексея Чекункова, Россия активно привлекает инвестиции для развития своих восточных территорий. В частности, с КНР обсуждаются проекты по сопряжению экономического пространства Шелкового пути и Евразийского экономического союза. Свидетельством большого интереса со стороны инвесторов служит масштабное участие зарубежных делегаций в Восточном экономическом форуме (ВЭФ). В первом мероприятии, прошедшем в сентябре 2015 г., приняли участие более 2,5 тысяч предпринимателей, политиков и общественных деятелей из 32 стран. В рамках форума было подписано 92 соглашения на 1,8 трлн руб., в том числе на 750 млрд руб. - соглашений с участием иностранных инвесторов. В этом году уровень представительства возрастет. В частности, свое участие во втором ВЭФ подтвердил премьер-министр Японии Синдзо АБЭ. Глава ФРДВ пригласил представителей британских деловых кругов также принять участие в мероприятии, которое становится одним из ключевых экономико-политических событий в АТР.

Как подчеркнул Алексей Чекунков, на Дальнем Востоке создаются новые возможности для развития сельского хозяйства, производства экологически чистого продовольствия, спрос на которое в Европе и Азии стремительно растет. В реализации совместных проектов в этой сфере заинтересованы крупнейшие азиатские страны. Примером такого сотрудничества является созданный Российско-Китайский Фонд агропромышленного развития, капитал которого может достигнуть 10 млрд долларов.

В одном из вопросов, заданных докладчику в ходе дискуссии, были затронуты проблемы взаимодействия азиатских стран в Южно-Китайском море и вопросы международной безопасности. Алексей Чекунков подчеркнул, что основой партнерства России со странами АТР является экономическая повестка, основанная на принципах кооперации. Такой подход направлен не только на реализацию взаимовыгодных проектов, но и способствует снижению общего уровня напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.