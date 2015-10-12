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Японцам, похоже, надоело подчиняться Америке

12 Октября 2015, 12:25 | В мире

Японское правительство будет продолжать подготовку к визиту в этом году в Токио президента РФ Владимира Путина, невзирая на углубление противоречий России и США вокруг российских ударов по боевикам в Сирии, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на информационное агентство «Киодо».

Как сообщалось ранее, японское правительство намерено поднять в ходе давно обсуждаемого визита Путина в Японию вопрос о претензиях Токио на южные Курилы, которые японцы считают "оккупированными" Россией и называют "северными территориями".

"Сделан вывод, что нельзя не отдавать предпочтение визиту Путина в Японию, поскольку у него в руках ключ к продвижению переговоров о территориальной проблеме северных территорий", - отмечает Киодо. Однако, по словам источников агентства, принимается во внимание и осложнение ситуации из-за высокой вероятности ответной реакции США.

Газета "Золотой Рог" напоминает, что представитель госдепартамента США Джон Кирби подверг критике переговоры России и Японии по вопросу заключения мирного договора, отметив, что сейчас не время вести дела с РФ из-за ее позиции по Украине и Сирии.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: Путин  мид  визит  Япония 



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Комментарии

  • Псевдоним14:39, 12.10.2015#

    Россия влезла в Сирию, Украину. . . в самой стране нищета и разруха. . . А тут ещё у японцев вся надежда на Путина, ведь у него в руках ключ к продвижению переговоров о территориальной проблеме северных территорий. Вам не кажется, что идёт сдача России, а точнее её полный развал по всем фронтам???

  • Gricko14:45, 12.10.2015#

    щас этот мудило за определенный откат сдаст Курилы Японии, а бабло в карман затырит и все в ажуре.

  • Перзик14:56, 12.10.2015#

    а ха ха ) США главный потребитель того что яйпонцы производят , а рашка с упавшим деревянным нах им не сдалась. Хотят острова отмутить , плешивый щас на всякие безумства способен.

  • catherine16:25, 12.10.2015#

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