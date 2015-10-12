Японцам, похоже, надоело подчиняться Америке

Японское правительство будет продолжать подготовку к визиту в этом году в Токио президента РФ Владимира Путина, невзирая на углубление противоречий России и США вокруг российских ударов по боевикам в Сирии, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на информационное агентство «Киодо».

Как сообщалось ранее, японское правительство намерено поднять в ходе давно обсуждаемого визита Путина в Японию вопрос о претензиях Токио на южные Курилы, которые японцы считают "оккупированными" Россией и называют "северными территориями".

"Сделан вывод, что нельзя не отдавать предпочтение визиту Путина в Японию, поскольку у него в руках ключ к продвижению переговоров о территориальной проблеме северных территорий", - отмечает Киодо. Однако, по словам источников агентства, принимается во внимание и осложнение ситуации из-за высокой вероятности ответной реакции США.

Газета "Золотой Рог" напоминает, что представитель госдепартамента США Джон Кирби подверг критике переговоры России и Японии по вопросу заключения мирного договора, отметив, что сейчас не время вести дела с РФ из-за ее позиции по Украине и Сирии.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.