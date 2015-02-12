Договоренности по Украине вызвали резкое укрепление рубля

Рубль значительно укрепляется к доллару и евро после того как были подведены некоторые из итогов встречи в нормандском формате, сообщает деловая газета «Золотой Рог»

В частности, были достигнуты договоренности о прекращении огня с 15 февраля, отведении тяжелой техники, а также сделан небольшой шаг в сторону определения статуса для ДНР и ЛНР, сообщил газете «Золотой Рог» эксперт «БКС Экспресс» Иван КОПЕЙКИН.

При этом нефть сегодня уже не сдерживает укрепление российской валюты, демонстрируя рост более чем на 2% и вернувшись вновь в район 57,5 долларов за баррель по сорту Brent.

В качестве основного риска для дальнейшего подъема продолжает выступать необходимость погашения крупных заимствований в иностранной валюте российскими компаниями в феврале и марте. Предполагаемая сумма превышает 30 млрд долларов.

С технической точки зрения для пары доллар/рубль наиболее важным уровнем в ближайшее время может стать отметка 65. Пробой данного значения, вероятно, ускорит рост в район 63.

Газета «Золотой Рог» сообщает, что по итогам встречи в Минске в "нормандском формате" подписан документ, который называется "Комплекс мер по выполнению минских соглашений". Он опубликован на сайте Кремля и включает в себя 13 пунктов.

Первый пункт документа предусматривает "незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины и его строгое выполнение начиная с 00:00 по киевскому времени 15 февраля 2015 года".

Документ также предусматривает отвод всех тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния в целях создания зоны безопасности шириной минимум 50 км друг от друга. Отвод вышеперечисленных тяжелых вооружений должен начаться не позднее второго дня после прекращения огня и завершиться в течение 14 дней. Этому процессу будет содействовать Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

"Незамедлительно, не позднее 30 дней с даты подписания данного документа, принять постановление Верховной рады Украины с указанием территории, на которую распространяется особый режим", - говорится также в декларации, которую цитирует газета «Золотой Рог».

Кроме того, стороны договорились обеспечить помилование и амнистию принятием закона, запрещающего преследование и наказание лиц в связи с событиями в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины.

Еще один пункт соглашения - обеспечить освобождение и обмен всех пленных и незаконно удерживаемых лиц на основе принципа "всех на всех". Этот процесс должен быть завершен на пятый день после отвода тяжелых вооружений.

Стороны также договорились обеспечить безопасный доступ, доставку, хранение и распределение гуманитарной помощи нуждающимся на основе международного механизма, а также полностью восстановить социально-экономические связи, включая выплату пенсий и иные выплаты.

В этих целях Украина восстановит управление сегментом своей банковской системы в районах, затронутых конфликтом, и, возможно, будет создан международный механизм для облегчения таких переводов.

Еще один пункт соглашения предусматривает вывод всех иностранных вооруженных формирований, военной техники, а также наемников с территории Украины под наблюдением ОБСЕ.

Стороны также договорились о проведении конституционной реформы на Украине со вступлением в силу к концу 2015 г. новой Конституции, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию, а также принятие постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

"Восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта должно начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования к концу 2015 года", - говорится в декларации.

Подводя итоги переговоров в Минске, в ходе которых было достигнуто соглашение о прекращении огня на Украине, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что их итога дают реальный шанс для изменения ситуации, «хотя сделать еще предстоит очень много». При этом она заявила, что президент России Владимир Путин сделал все возможное для достижения такого результата.

«Президент Путин на самом деле сделал все, что мог для достижения возможности прекращения огня», – цитирует Меркель The Wall Street Journal. По словам канцлера, для достижения соглашения «в конце концов, президент Путин также оказал давление на сепаратистов».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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