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Между границами стран Шенгенской зоны введут погранконтроль
Власти Испании предложили ввести пограничный контроль между странами, изменив, таким образом, Шенгенское соглашение. Министр внутренних дел королевства Хорхе Фернандес Диас в интервью газете El Pais заявил, что власти Испании настаивают на введении границ между странами Шенгена.
По его словам, это необходимо для того, чтобы обеспечить контроль над границами и ограничить передвижение боевиков «Исламского государства», которые возвращаются в Европу с Ближнего Востока.
При этом министр подчеркнул, что речь не идет о всеобщем контроле, а значит, право на свободное перемещение будет в целом соблюдаться. По словам Диаса, проверка будет проводиться в том случае, если есть «обоснованный риск или подозрение, что это могут быть террористы».
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что целый ряд террористических нападений может произойти в нескольких европейских столицах.
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