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Блог "Золотого Рога": "А ваш Путин – молодец!"

11 Марта 2014, 14:11 | В мире

Признаться, побывав в южных странах, начинаешь мечтать о красивой и удобной жизни у теплого моря. Тем более что мы часто раздражаемся окружающими нам экономическими неурядицами и социально-бытовыми неудобствами. Все это подкрепляется политизированностью новостей, перемежающихся криминальными сводками, создающих ощущение тревожности и незащищенности. Многие в разговорах признаются о желании уехать, если не за границу то поближе к центру, где, хотя бы ниже цены и не так далеко от всего и вся. Статистика свидетельствует о том, что люди продолжают уезжать из Приморья.

Между тем жители соседних с нами стран смотрят на Россию, и на Дальний Восток в частности, как на желанное место проживания. Большая страна – большие возможности, вот как они оценивают Россию. Возвращаясь недавно из заграничной поездки, я нашла невольное подтверждение этой оценки. Со мной в самолете, рейсом «Гонконг – Владивосток» по соседству оказалась вьетнамская пара. Разговор завязался сам собой. Они очень неплохо говорили по-русски.

Первым в Россию шесть лет назад приехал муж. Приехал на заработки, работал на кирпичном заводе. Через два года привез семью – жену и сына. Сын заканчивал школу в Приморье, а они с женой организовали небольшой бизнес. Нетрудно догадаться, что это торговля. Спрашиваю: «Товар свой возите?» «Нет, - отвечают, - свой дорого, берем китайский».

Сегодня их сын учится в Дальневосточном федеральном университете, изучает русский. Родители выглядят вполне респектабельно и довольны жизнью. Возвращались, как говорят, «домой». На родину ездили встречать Новый год и повидаться с родственниками. «Что вас здесь удерживает?» - спрашиваю своих попутчиков. «В России нам лучше, мы хотим остаться здесь навсегда, получить гражданство», - объясняет жена. Муж кивает в подтверждение ее слов. Спрашиваю, не обижают ли их здесь. «Нет, - машут оба руками, - русские - хорошие люди, они, как вьетнамцы, доброжелательные и приветливые. А ваш ПУТИН – молодец!»

Признаюсь, моя первая реакция на это – удивление. Я возвращалась из путешествия по Вьетнаму, который произвел неизгладимое впечатление удивительной и разнообразной природой, доступностью и дешевизной, доброжелательностью вьетнамцев. Кипучая суета жизни, начинавшейся во вьетнамских городах и деревнях с раннего утра, заражала. Их жизнь казалась каким-то карнавалом. «Во Вьетнаме хорошо, но много народу, - рассказывали мои попутчики. – Работы мало, и маленькая зарплата, а в России можно заработать гораздо больше».

Этот разговор долго не выходил у меня из головы. Что же нам не хватает на своей родине? Мне много пришлось поездить и по России, и признаюсь, в любом российском регионе есть свое очарование. Приморский край по природным условиям, разнообразию климатических зон и ландшафтов, близости моря, мягкости климата выделяется среди российских территорий. Мы купаемся в одном из лучших морей, здесь в получасе езды горы сменяют равнины, здесь есть реки и озера. А свежая рыба, которую встретишь  далеко не в каждом магазине Москвы и Санкт-Петербурга, да и по какой цене...

Да, мы далеко, но от чего мы далеко? Что принимать за критерий оценки удаленности? С нами рядом современные развитые страны, позволяющие нам чувствовать себя в центре мировой экономической жизни. Мы спокойно перемещаемся из зимы в лето и наоборот, если хотим этого. И по духу мы далеко не глубинка, в отличие от близкого подмосковья.

Чего же нам не хватает для должного уровня самооценки? Может, все дело в том, что мы видим только проблемы жизни на Дальнем Востоке, не видя преимуществ? Не видим то, что бросается в глаза вьетнамцам или таджикам? А может, мы слишком политизированы, впрочем, так повелось, что этим отличается весь российский народ…

Недавние события на Украине заставили меня увидеть преимущество жизни здесь, на восточной окраине России – мы далеко от центра, где, как правило, при создании определенных условий, формируется революционная среда. А последствия любой революции – это риск гражданской войны, разрухи и страдания для простых людей…

Может, нам повезло, что мы живем и работаем на Дальнем Востоке? Может, пора научиться ценить то, что у нас есть? Приморцы грамотны и предприимчивы, а значит, способны создать для себя лучшие условия жизни. Как мне кажется, у нас есть для этого все.

Надежда ВОРОНЦОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

Автор: Надежда Воронцова
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Комментарии

  • Антон07:45, 12.03.2014#

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  • 113:01, 12.03.2014#

    Не нужно забывать, что вьетнамцы исторически хорошо относятся к России т. к. СССР им очень много помогал. Именно СССР они обязаны развитию нефтедобычи и т. д.

  • 113:02, 12.03.2014#

    Делать выводы о том, что в России хорошо на этом основании не стоит.

  • Псевдоним11:45, 14.03.2014#

    Всегда приятно читать Надежду Александровну!!! Мы тоже любим наш край и вполне осознаем, что последние годы в России стало жить лучше.

  • RUSSIA21:11, 17.03.2014#

    Всем привет! ПУТИН Молодец!!! вытащил Крым у пиндосов из под носа за 5 миллиардов баксов, самих же пиндосов и за печеньки :D Приятного аппетита Яценюк, не подавись пиченьками))

  • Псевдоним22:39, 06.04.2014#

    ПУТИН МОЛОДЕЦ!!!

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