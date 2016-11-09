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Путин поздравил Трампа с победой на выборах
Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Дональду Трампу, победившему на выборах президента США. Одной из тем избирательной кампании стали заявления Трампа о том, что он сможет наладить отношения с президентом России, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
В поздравительной телеграмме Дональду Трампу Владимир Путин пожелал успехов на посту президента и «выразил надежду на совместную работу по выведению российско-американских отношений из кризисного состояния», говорится в сообщении на сайте Кремля.
Как сказано в сообщении, «выстраивание конструктивного диалога между Москвой и Вашингтоном» возможно «на принципах равноправия, взаимного уважения и реального учета позиций друг друга, отвечает интересам народов наших стран и всего мирового сообщества». Путин также рассчитывает на решение «актуальных вопросов международной повестки дня и поиск эффективных ответов на вызовы глобальной безопасности».
Во время избирательной кампании противники Трампа неоднократно критиковали его заявления с положительной оценкой деятельности Путина.
Трамп заявлял, что сможет наладить диалог с российским лидером, если станет президентом. Критики Трампа обращали внимание на то, что риторика кандидата звучит на фоне российской операции в Сирии, которая негативно воспринимается на Западе.
Кремль категорически отрицал предположения о том, что Москва сделала ставку на Трампа. Российские власти подчеркивали, что не вмешиваются в избирательную кампанию в США. Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допускал, что Путин может дать оценку итогам президентских выборов в США во время вручения верительных грамот иностранными послами, которое состоится в среду, 9 ноября.
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Выбор гражданами Америки своим президентом Дональда Трампа говорит о том, что 69 - летние бабушки с проблемами головы должны у себя на ранчо разводить цветы и воспитывать внуков и правнуков. Всему своё время, так однажды мне по другому поводу сказали в Штатах - поезд ушёл и рельсы разобрали. Бизнесмен и политик , знающий цену денег будет, уверен, адекватно относится к российско-американским отношениям, сообразуясь интересами своей страны , России и народов наших стран. Простые граждане Америки ровно относятся к россиянам и мы рады их выбору. Хочу пожелать американцам хорошего периода правления господина Трампа.