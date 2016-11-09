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СМИ сообщили об избрании Трампа президентом США
Кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп одержал победу в президентской гонке, свидетельствуют подсчеты Associated Press и Bloomberg, сообщает деловая газета «Золотой Рог»
Тем самым, кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп одержал победу в президентской гонке.
По мнению финансового советника «Алор Брокер» Сергея Королева, в случае победы Трампа доллар будет слабеть к основным валютам и укрепляться к валютам развивающихся стран. Победа Клинтон, напротив, может укрепить доллар.
Следующими по степени влияния эксперты назвали факторы, связанные с переговорами представителей ОПЕК и данными по запасам нефти в США. «Волатильность на сырьевых площадках в ближайшие дни останется высокой, — рассказывает аналитик ЮниКредит Банка Анна Богдюкевич. — Она связана с ростом добычи в странах ОПЕК, «освобожденных» от необходимости сокращать производство, и увеличением запасов сырья в США».
Участники опроса предполагают, что к закрытию в пятницу, 11 ноября, доллар укрепится и будет стоить 64,1 руб. На прошлой неделе финансисты предсказывали 63 руб. за доллар и ошиблись: 3 ноября в 19:00 мск он стоил 63,8 руб.
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