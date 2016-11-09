СМИ сообщили об избрании Трампа президентом США

Кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп одержал победу в президентской гонке, свидетельствуют подсчеты Associated Press и Bloomberg, сообщает деловая газета «Золотой Рог»

Тем самым, кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп одержал победу в президентской гонке.

По мнению финансового советника «Алор Брокер» Сергея Королева, в случае победы Трампа доллар будет слабеть к основным валютам и укрепляться к валютам развивающихся стран. Победа Клинтон, напротив, может укрепить доллар.

Следующими по степени влияния эксперты назвали факторы, связанные с переговорами представителей ОПЕК и данными по запасам нефти в США. «Волатильность на сырьевых площадках в ближайшие дни останется высокой, — рассказывает аналитик ЮниКредит Банка Анна Богдюкевич. — Она связана с ростом добычи в странах ОПЕК, «освобожденных» от необходимости сокращать производство, и увеличением запасов сырья в США».

Участники опроса предполагают, что к закрытию в пятницу, 11 ноября, доллар укрепится и будет стоить 64,1 руб. На прошлой неделе финансисты предсказывали 63 руб. за доллар и ошиблись: 3 ноября в 19:00 мск он стоил 63,8 руб.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.