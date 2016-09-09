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Северная Корея официально объявила о проведении ядерного испытания у границ с Приморьем

09 Сентября 2016, 15:11 | В мире
Северная Корея официально сообщила о проведении ядерного испытания. Ранее сейсмослужбы зафиксировали землетрясение в КНДР, эпицентр которого находился рядом с ядерным полигоном. Об этом сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Северная Корея официально сообщила о проведении пятого ядерного испытания. Соответствующее заявление в пятницу обнародовало агентство ЦТАК. Пхеньян заявил, что в результате испытания никакой утечки ядерного материала не было допущено, также не было никакого воздействия на окружающую среду.

Из заявления Пхеньяна также следует, что КНДР теперь способна оснащать ядерными боеголовками баллистические ракеты.
 
Напомним, техногенный взрыв зафиксировали все метостанции мира. В Хасанском районе Приморья, по сообщению РИА Новостей, население почувствовало толчок от взрыва.

Газета «Золотой Рог», Владивосток
Автор:
Теги: КНДР  ядерное испытание 



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Комментарии

  • ронин16:23, 09.09.2016#

    И все это безобразие твориться из-за того, что Россия и Китай поддерживает этот режим.

  • Второй фронт20:04, 09.09.2016#

    Родителей не выбирают, мать е. ё. эсэсэсэрь породила самые демократические режимы в КНР и КНДР в 1945 году, цена атомной бомбы в КНР 50 млн. жизней, в КНДР 10. Великолепный ребенок выращен красными выродками.

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