Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Северная Корея официально объявила о проведении ядерного испытания у границ с Приморьем
09 Сентября 2016, 15:11 | В мире
Северная Корея официально сообщила о проведении ядерного испытания. Ранее сейсмослужбы зафиксировали землетрясение в КНДР, эпицентр которого находился рядом с ядерным полигоном. Об этом сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Северная Корея официально сообщила о проведении пятого ядерного испытания. Соответствующее заявление в пятницу обнародовало агентство ЦТАК. Пхеньян заявил, что в результате испытания никакой утечки ядерного материала не было допущено, также не было никакого воздействия на окружающую среду.
Из заявления Пхеньяна также следует, что КНДР теперь способна оснащать ядерными боеголовками баллистические ракеты.
Северная Корея официально сообщила о проведении пятого ядерного испытания. Соответствующее заявление в пятницу обнародовало агентство ЦТАК. Пхеньян заявил, что в результате испытания никакой утечки ядерного материала не было допущено, также не было никакого воздействия на окружающую среду.
Из заявления Пхеньяна также следует, что КНДР теперь способна оснащать ядерными боеголовками баллистические ракеты.
Напомним, техногенный взрыв зафиксировали все метостанции мира. В Хасанском районе Приморья, по сообщению РИА Новостей, население почувствовало толчок от взрыва.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Автор:
Теги: КНДР ядерное испытание
Новости тематики
- Северная Корея официально объявила о проведении ядерного испытания у границ с Приморьем
- Япония и без Курил не против дружбы с Россией
- Техногенный толчок на территории Северной Кореи зафиксирован рядом с Приморьем
- Президент России Путин сделал Президенту Республики Корея очень ценный личный подарок
- Дальний Восток расхваливали в Лондоне
- Американская атомная подлодка подошла близко к Владивостоку
- Тихоокеанский флот может вернуться во вьетнамский Камрань
- Чешская Республика утвердила официальный статус короткого названия страны
- Ким Чен Ын приказал подготовить ядерное оружие к "немедленному использованию"
- Журналисты Приморья и провинции Цзилинь открыли Год российских и китайских СМИ
Новости раздела
- Северная Корея официально объявила о проведении ядерного испытания у границ с Приморьем
- Япония и без Курил не против дружбы с Россией
- Техногенный толчок на территории Северной Кореи зафиксирован рядом с Приморьем
- Президент России Путин сделал Президенту Республики Корея очень ценный личный подарок
- Дальний Восток расхваливали в Лондоне
- Американская атомная подлодка подошла близко к Владивостоку
- Тихоокеанский флот может вернуться во вьетнамский Камрань
- Чешская Республика утвердила официальный статус короткого названия страны
- Ким Чен Ын приказал подготовить ядерное оружие к "немедленному использованию"
- Журналисты Приморья и провинции Цзилинь открыли Год российских и китайских СМИ
Loading...
Loading...
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В прибрежных водах Дальнего Востока появились косатки-мутанты
- Ученые: кесарево сечение серьезно влияет на здоровье ребенка
- В России вновь ажиотажный спрос на доллары
- Полицейские написали жесткую памятку о том, как отбиваться от цыган-гипнотизеров
- Хитом Летнего Кубка КВН во Владивостоке стала шутка о том, как "Адмирал" "натянул" "Амур"
- Французская корпорация будет производить во Владивостоке электрооборудование
- Партизанск обогнал даже Сочи!
- В Приморье такси столкнулось КАМАЗом (Фото, Видео)
- За рыбалку на Ханке приморцев оштрафовали на 100 тысяч рублей каждого
- У берегов Приморья запахло жареным
И все это безобразие твориться из-за того, что Россия и Китай поддерживает этот режим.