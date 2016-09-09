Япония и без Курил не против дружбы с Россией

Японский премьер Синдзо Абэ изменил подход к России и стал настаивать на сотрудничестве двух стран в экономике и безопасности даже в случае, если проблема Курильских островов не приблизится к решению, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на Asia Times.

Для Токио развитие связей всё равно будет выгодно, поэтому визит Владимира Путина в Японию, который два года назад сорвался, теперь кажется обозревателю издания неизбежным.

Интерес обеих стран к развитию Дальнего Востока, а также российская и японская экономика идеально сочетаются друг с другом, однако как таковой «страсти» у Москвы и Токио пока нет, говорится в статье Asia Times.

Напомним, важным итогом встречи Владимира Путина и Синдзо Абэ во Владивостоке стала договорённость о новой встрече в декабре на горячих источниках префектуры Ямагути — родине японского премьера, отмечает обозреватель издания и бывший индийский дипломат Мелкулангара Бхадракумар.

Геополитическая ситуация для Японии складывается сейчас весьма неблагоприятным образом, особенно из-за действий Китая и его отношений с Россией и США, поэтому Токио вынужден продвигать тему экономического взаимодействия, зарабатывая очки на острой потребности Москвы в развитии Сибири и Дальнего Востока.

Судя по тому, что Абэ призвал Путина «показать мужество и принять ответственность» в разрешении спора Курильских островов, Россия «выигрывает у США игру в покер» — то есть попытки американцев изолировать Россию дают сбои, отмечает индийский обозреватель. Если в 2014 году Токио сдал назад под давлением США и в результате Путин так и не отправился с визитом в Японию, то в этот раз «нет никаких сомнений», что японский премьер будет в декабре принимать у себя российского президента.

При этом Абэ договорился с Путиным о дальнейших обменах в оборонной сфере и высказал пожелание о совместных флотских учениях. Это, по мнению автора Asia Times, говорит о стремлении японского лидера усиливать сотрудничество с Москвой в сфере обороны, ведь Японии в складывающихся условиях «отчаянно нужна дружественная Россия». Даже если территориальные переговоры зайдут в тупик, Япония выиграет от улучшения отношений с Россией как из-за экономических возможностей, так и из-за перемен в динамике региональных сил, считает Мелкулангара Бхадракумар.

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Газета «Золотой Рог», Владивосток