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Техногенный толчок на территории Северной Кореи зафиксирован рядом с Приморьем
Сейсмологи всего мира зафиксировали толчки на территории КНДР. Япония и Южная Корея опасаются, что их непредсказуемый сосед провел ядерные испытания. Об этом сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на многочисленные публикации в СМИ.
Сейсмическое событие магнитудой 5,3 произошедшее в КНДР, находится вблизи населенного пункта в 20 километрах от полигона Пангири для испытания ядерного оружия, отмечают в Южной Корее. О высокой вероятности очередных ядерных испытаний в Северной Корее заявил и генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга, передает РИА Новости.
Сейсмологи российского Сахалина считают, что землетрясение в КНДР может носить техногенный характер. Они также отмечают, что эпицентр находился на поверхности. Аналогичное сейсмическое событие в тех же координатах было зарегистрировано 6 января 2016 года. Тогда магнитуда была 4,5. Эпицентр также находился на глубине 0 километров, передает "Интерфакс" слова представителя сейсмостанции в Южно-Сахалинске.
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