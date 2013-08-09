Под боком у Приморья Япония масштабно вооружается вопреки конституции

В Японии презентовали самый большой корабль со времен Второй мировой войны

Накануне, 6 августа, информагентство Defense News сообщило о том, что в Японии представили общественности самый большой корабль, который строится в стране со времен Второй мировой войны. Вертолетоносец "Изумо", который японцы упорно пытаются выдать за эсминец, длиной 248 метров и водоизмещением 27 тысяч тонн при полной нагрузке планируется ввести в строй в 2015 году.

Вертолетоносец был спущен на воду 27 января 2012 года и с тех пор велись работы по его дооборудованию. Показ публике состоялся 6 августа 2013 года, причем официальные лица отметили, что совпадение с 68-ой годовщиной ядерной бомбардировки Хиросимы является исключительно случайным, пишет портал «Лента.Ru».

На борту "Изумо" сможет разместиться девять вертолетов, и в соответствии с официальными заявлениями корабль будет в первую очередь предназначен для спасательных и поисковых работ, а также для патрулирования территориальных вод и защиты суверенитета Японии. Это заявление уже встретило неодобрительную реакцию китайских политиков, которые расценили строительство корабля как наращивание военного потенциала и отход от провозглашенной после Второй мировой войны пацифисткой политики Японии. Конституция Японии содержит 9 статью, которая прямо запрещает создавать морские вооруженные силы, а силы самообороны Японии не могут иметь технических средств, позволяющих вести боевые действия вдали от островов (например, авианосцев или стратегических бомбардировщиков).

Строительство корабля началось в 2009 году, и бюджет 2010 года предусматривал 1,5 миллиарда долларов на весь проект (по другим данным: 1,2 или 1,3 миллиарда). Кроме «Изумо» Япония намерена построить еще один корабль этого класса и заменить новыми вертолетоносцами эскадренные миноносцы типа "Сиранэ", один из которых планируется списать в следующем, 2014, году.

Под термином "корабль" понимается имеющее вооружение судно, в соответствии с принятой на российском флоте традицией. Самым же большим судном, которое было построено на японских верфях после Второй мировой войны, является супертанкер Knock Nevis.

Тем временем, как уже сообщал ZRPRESS.RU, на днях прибуксированная во французский порт Сен-Назер кормовая часть строящегося для ВМФ России десантного вертолетного корабля-дока "Владивосток" типа Mistral, введенная в сухой строительный док верфи STX France, была состыкована с построенной там носовой частью корабля.

Сейчас идут работы по фактическому соединению обеих частей корпуса, которые должны быть завершены к концу августа. Согласно заключенному контракту «Владивосток» должен быть построен и принят в состав российского ВМФ через 36 месяцев после закладки. А закладка первого корабля типа Mistral состоялась в феврале этого года.

Пока до конца не решено, в какой из флотов поступит «Владивосток», хотя изначально предполагалось, что он будет служить на ТОФ. Под него даже реконструировался причал в столице Приморья.

Однако позже, после отставки министра Анатолия СЕРДЮКОВА, руководство Минобороны РФ высказало идею, что вертолетоносец вполне сгодился бы для службы в составе возрожденной эскадры в Средиземном море, которую пришлось создавать из огрызков аж трех российских флотов – Северного, Балтийского и Черноморского. На Дальнем Востоке России геополитическая ситуация также требует усиления вконец обветшавшего Тихоокеанского флота. Однако, как показывает опыт, когда речь заходит о поставках новых вооружений, то в условном соревновании неизменно выигрывают те военные округа и флот, которые расположены ближе к Москве. Так было с поставками новых комплексов противовоздушной обороны С-400, новыми самолетами, танками и пр.

Мария КУЗОВЛЕВА, ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото: Kyodo News.